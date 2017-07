En fonction de la taille de l'agrégat

Diffusion d'électrons dans l'eau liquide

Figure 1: (a) Processus de photo-ionisation: Formation d'électrons libres dans la bande de conduction par photoexcitation des électrons de valence. (b) Transport d'électrons: Diffusion d'électrons par les degrés de liberté électroniques et vibrationnels de l'eau liquide.

Figure 2: Lignes colorées: Paramètre d'asymétrie de la distribution angulaire des photoélectrons (paramètre ?) des agrégats d'eau de taille différente correspondant à l'ionisation en couche de valence ( Ne pas confondre couche de valence et valence) Triangle (En géométrie euclidienne, un triangle est une figure plane, formée par trois points et par les trois segments qui les relient. La dénomination de « triangle » est justifiée par la présence...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) Donnée (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un...) expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan culturel et...)

Les processus de diffusion des électrons lors de la photoionisation de l'eau, puis lors du transport de ces électrons quasi-libres à travers le, sont uncrucial pour comprendre les dommages liés aux radiations dans les organismes vivants. Or, les études expérimentales n'avaient jusqu'à présent pas permis d'en donner une image au niveau moléculaire. Des scientifiques de l'ETH Zürich et deont récemment pu apporter un nouvel éclairage sur ces processus, en utilisant unequi permet de mesurer les caractéristiques de lasur des agrégats triés en taille.Des électrons lents ayant des énergies cinétiques inférieures à 50volts (eV) interagissent fortement avec les modes électroniques et vibrationnels de l'liquide. Le comportement de diffusion des électrons ayant moins de 10 eV d'est particulièrement complexe. Contrairement à la diffusion à haute, ce régime de diffusion ne peut pas être décrit par des modèles universels et il n'est possible d'obtenir des données précises que par le biais d'expériences. Or, ces électrons lents sont importants pour une meilleure description des processus de dommages liés aux radiations dans les milieux biologiques, dans lesquels des électrons secondaires ayant des énergies cinétiques inférieures à 10 eV sont abondamment libérés aprèsavec uneionisanteCette étude des chercheurs de l'ETH a été centrée sur les processus de diffusion d'électrons lors de lapar desd'énergie allant jusqu'à 35 eV. Il a été suggéré qu'à ces énergies, deux types principaux de processus de diffusion d'électrons se produisent dans l'eau liquide (Fig. 1):i/ la photoionisation elle-même, à savoir la formation d'électrons libres dans la bande de conduction par photoexcitation des électrons de valence (Fig. 1a)ii/ la diffusion des électrons libres pendant leurà travers le liquide (Fig. 1b).La description du second processus a récemment été établie par un modèle de transport d'électron détaillé par l'équipe de l'ETH. Toutefois, la description du premier processus à partir des données relatives à l'eau liquide est difficile puisque ces données ne fournissent pas d'informations sur lede molécules impliquées.Cette question a été abordée par les scientifiques de l'ETH et de SOLEIL, qui ont enregistré des spectres de photoélectron résolus enpour des agrégats d'eau de différentes tailles, contenant jusqu'à 20 molécules d'eau individuelles. Ces agrégats sont si petits que toute contribution provenant d'un second processus de diffusion (Fig. 1b) peut être négligée et permet donc l'étude du seul premier processus (Fig. 1a).Leà coïncidence de photoélectrons/photoions par double(i2PEPICO) de la chambre à jet moléculaire SAPHIRS disponible sur DESIRS a été crucial pour ces études, car il fournit des informations spécifiques à la taille de l'agrégat et évite les problèmes liés à la contribution dominante du monomère d'eau. Des informations sur la diffusion liée au processus de photoionisation lui-même ont été obtenues par l'analyse de l'énergieet des distributions angulaires des images photoélectroniques mesurées et filtrées en. L'évolution, selon la taille de l'agrégat, dud'(b) des distributions angulaires des photoélectrons (PAD) tel que présenté sur la Fig. 2, a révélé que la contribution du processus de photoionisation (Fig. 1a) est totalement décrite en considérant un agrégat d'eau comportant approximativement six molécules d'eau. Cette taille correspond à la première couche de solvatation et à la taille de l'agrégat la plus petite pour laquelle des structures topologiques en anneau deviennent moins stables que des réseaux de liaisonen troisLes données expérimentales sur les agrégats et le modèle en deux étapes décrit sur la figure 1 ont permis aux chercheurs de prédire la diffusion d'électrons dans l'eau liquide (losange rouges sur la Fig. 2). La pertinence de cette approche a été récemment confirmée par les premières données expérimentales sur l'eau liquide de Nishitani et al., Struct. Dyn., 4, 044014 (2017) (triangle rouge sur la Fig. 2).Ce travail ouvre la voie à une meilleure compréhension des processus de diffusion des électrons lents dans l'eau liquide, induits par radiation.