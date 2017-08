Comment le chat a conquis le monde

© Michel Rauch - Alain Mafart-Renodier / Biosphoto

© Cat mummy / De Agostini Picture Library / G. Dagli Orti / Bridgeman Images

Le chat domestique actuel est un lointain descendant du chat sauvage présent au Proche-Orient au début du Néolithique. Des chercheurs de l'Institut Jacques Monod retracent pour la première fois son parcours et montrent comment le félin a suivi la population d'agriculteurs depuis le Croissant fertile jusqu'à l'Lea décidément la cote auprès des humains: avec près de 13 millions de chats domestiques en France, la population féline ne cesse d'augmenter et dépasse largement celle des chiens dans l'. Mais combien de maîtres savent que leur ronronnant compagnon ne descend pas des chats sauvages européens (), comme certains pourraient l'imaginer, mais vient d'bien plus lointains: le, berceau de l'agriculture dix millénaires avant notre ère ? "Le chat s'est rapproché de l'pour des raisons évidentes d'intérêts convergents: il a été attiré dans les villages par l'afflux de rongeurs que les stocks de grains d'orge et dene manquait pas de provoquer", racontent Eva-Maria Geigl et Thierry Grange, chercheurs spécialistes de paléogénétique à l'Jacques Monod. L'être humain lui-même n'y aurait trouvé que des avantages: non seulement il était débarrassé des rats, mais aussi des serpents et d'autres espèces venimeuses que Felis silvestris, le chat sauvage d'une vaste zone allant de l'duaude l'Anatolie, mettait également à son menu.Les indices historiques et archéologiques accréditaient depuis longtemps cette hypothèse du rapprochement, et plus si affinités, entre le chat et l'homme dès les débuts de l'agriculture. "Unde chat a été trouvé àdans une tombe d'enfant datant de 7500 avant Jésus-Christ, détaillent les deux chercheurs. Une tombe contenant exclusivement les ossements de plusieurs chats non apparentés a été mise audans un cimetière égyptien remontant à 4500 ans avant Jésus-Christ environ. Après l'avoir déifié et en avoir fait un auxiliaire de Râ, le dieu du, l'iconographie égyptienne fait figurer le félin dans des scènes de chasse dès le 2eavant Jésus-Christ, puis on le voit apparaître dans la, sous la chaise de l'homme ou de la femme, parfois même équipé d'un collier."Autant de signes qui semblent attester que l'homme a très tôt adopté le félin. Les études deconduites sur des chats modernes - chats domestiques, chats sauvages européens () et moyen-orientaux () - confirmaient de leur côté la proximitéentre le chat domestique actuel et. Mais quand la domestication avait-elle eu lieu et quel était le scénario de ladu chat ? Le mystère restait entier.Une lacune que l'étude qui paraît aujourd'hui danscomble enfin, grâce à une vaste étude de paléogénétique menée sur plus de 230 individus anciens, sur une période s'échelonnant de 10 000 avant le présent jusqu'à la première moitié du XXe. "On a des spécimens de chats sauvages européens vieux de 9000 ans, des chats des Balkans remontant à 6000 ans, des individus d'Anatolie compris entre 6000 ans avant le présent et la fin de l'empire ottoman...", énumèrent les chercheurs, qui ont également analysé des dizaines de chats momifiés en Egypte à l'époque ptolémaïque (IIIe au Ier siècle avant Jésus-Christ). "Mais seuls six ont donné des résultats. L'ADN des autres était trop fortement dégradé du fait des mauvaises conditions de conservation dans ces régions chaudes et arides."Plus précisément, les chercheurs se sont focalisés sur l'ADN mitochondrial des individus (à la différence de l'ADNqui se trouve dans le noyau de la cellule, l'ADN mitochondrial code pour les protéines et les ARN spécifiques au fonctionnement des mitochondries, ces éléments de la cellule responsables de la production énergétique cellulaire). "Le gros avantage de ce marqueur génétique est qu'il est transmis exclusivement par la mère, expliquent Eva-Maria Geigl et Thierry Grange. C'est donc un excellent indicateur de suivi des populations."Leurs résultats sont sans appel: c'est bienqui est l'ancêtre des chats domestiques actuels. Mais à leur grande surprise, ce n'est pas une, mais deux vagues de domestication que les chercheurs ont pu mettre au jour ! "La premièrearrive au moment de la néolithisation de l'Europe, il y a 5000-6000 ans. On voit se généraliser àlela signature génétique de la variante anatolienne de." Le chat a-t-il suivi les populations d'agriculteurs originaires du Croissant fertile, ou est-ce les humains qui l'ont emmené avec eux ? "Difficile à dire, répondent les chercheurs. Les deux, très probablement !"La deuxième vague lui succède à partir de l'Antiquité classique: "on voit naître un formidable engouement pour le chat égyptien, que l'historien grec Hérodote (Ve siècle avant Jésus-Christ) a d'ailleurs mentionné dans ses écrits", soulignent les chercheurs. La mode du chat égyptien gagne rapidement leantique grec et romain, et bien au-delà, puisqu'on le retrouve jusque dans les ports vikings de la Baltique, entre 500 et 800 après Jésus-Christ ! Sa diffusion emprunte notamment les voies maritimes, de commerce mais aussi de guerre. "On sait par exemple que les navires de guerre romains embarquaient des chats afin de lutter contre les rongeurs qui détruisaient leurs réserves et leurs équipements." Mais toutes les modes passent... Après un pic au début de l'Empire ottoman, on voit ensuite régresser la signature génétique du chat égyptien dans la population de chats domestiques.Si les généticiens ont pu écrire le scénario de la diffusion du chat, il leur est plus difficile d'affirmer avec certitude le moment où la domestication s'est réellement opérée. "Contrairement à d'autres espèces qui ont été profondément modifiées par les êtres humains, comme lepar exemple, le chat domestique reste génétiquement assez proche du chat sauvage", notent Eva-Maria Geigl et Thierry Grange. C'est que les services qu'il a rendus aux humains - au premierdesquels, l'éloignement des rongeurs - ne demandaient pas dede sélection particulière...Les chercheurs se sont néanmoins penchés sur l'un des rares marqueurs génétiques de la domestication chez le chat: ladu pelage. "Lequi code pour les tâches, ou marbrures, n'existe que chez le chat domestique, le pelage du chat sauvage étant, lui, exclusivement tigré". Surprise: les tâches apparaissent sous l'Empire ottoman seulement, vers les XIe-XIIe siècles. "C'est très tardif par rapport à d'autres espèces. Mais si c'est une preuve irréfutable de sélection exercée par l'homme, cela ne marque en rien le début du compagnonnage du chat et de l'être humain, qui est bien plus ancien." Et les chercheurs d'ajouter, dans un sourire: "D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler de domestication du chat, encore aujourd'hui ?" La boutade n'en est pas seulement une: il arrive régulièrement que des chats domestiques redeviennent sauvages... C'est la raison pour laquelle on retrouve d'infimesdedans le génome du chat sauvage européen actuel. Sacrés félins.