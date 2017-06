Etat des nappes d'eau souterraine au 1er juin 2017

Situation du niveau des nappes

territoire (La notion de territoire a pris une importance croissante en géographie et notamment en géographie humaine et politique, même si ce concept est...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter,...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de quantités : elle exprime la grandeur qu'auraient chacun des membres de l'ensemble s'ils étaient tous identiques...)

sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

Bassin parisien (Le Bassin parisien est, au sens restreint, un bassin versant de la Seine qui entoure Paris. Au sens large, c'est une région géologique sédimentaire comprenant tout le centre-nord...)

Tendance d'évolution du niveau des nappes

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

bascule (Une bascule ou un basculeur est un circuit intégré logique doté d'une sortie et d'une ou plusieurs entrées. La sortie peut être au niveau logique 0 ou 1. Les changements d'état de la sortie sont...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble),...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

IPS (Ips est un genre d'insectes de l'ordre des coléoptères, et de la sous-famille des Scolytinae. Les Ips sont des insectes xylophages ravageurs.)



Situation des nappes au 1er juin 2017

Carte établie à partir des données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un...)

Source des données: banque ADES http://www.ades.eaufrance.fr / Fonds topographiques: IGN© ? BD CARTO

Cliquez sur la carte pour agrandir

Corse (La Corse (Corsica en corse) est une île de la mer Méditerranée et une région française, ayant toutefois un statut spécial (officiellement...)

nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme...)

Ouest (L’ouest est un point cardinal, opposé à l'est. C'est la direction vers laquelle se couche le Soleil à l'équinoxe, le...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la civitas qui subsiste le plus...)

automne (L'automne est l'une des quatre saisons des zones tempérées. Elle se place entre l'été et l'hiver.)

hiver (L'hiver est une des quatre saisons des zones tempérées.)

printemps (Le printemps (du latin primus, premier, et tempus, temps, cette saison marquant autrefois le début de l'année) est l'une des quatre saisons des zones...)

végétation (La végétation est l'ensemble des plantes (la flore) sauvages ou cultivées qui poussent sur une surface donnée de sol, ou dans un milieu aquatique. On parle aussi de...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui...)

île (Une île est une étendue de terre entourée d'eau, que cette eau soit celle d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une mer. Son étymologie latine, insula, a donné l'adjectif « insulaire » ; on dit...)

vallée (Une vallée est une dépression géographique généralement de forme allongée et façonnée dans le relief par un cours d'eau (vallée fluviale) ou un glacier (vallée...)

Rhône (Le Rhône est un fleuve d'Europe. Long de 812 kilomètres, il prend sa source, dans le glacier du Rhône, à Gletsch, en Suisse, à l'extrémité est du canton du Valais, dans les Alpes uranaises. ...)

Les deux tiers des nappes phréatiques (70%) affichent un niveau modérément bas à très bas. Seuls quelques rares secteurs présentent des niveaux autour de la moyenne comme au sud du Bassin parisien et une partie de la région Occitanie.Le niveau des nappes au 1er juin 2017 est hétérogène d'une région à l'autre.Les deux-tiers des nappes (70%) affichent un niveau modérément bas à très bas. La situation montre qu'un tiers seulement dua pu bénéficier de la recharge hivernale habituellement observée à cette date. Seuls quelques rares secteurs présentent des niveauxde lacomme auduet une partie de la région Occitanie. Le reste du territoire présente des niveaux modérément bas voire bas.La tendance d'évolution du niveau des nappes traduit le passage progressif vers les basses eaux avec les deux-tiers des points (66%) orientés à la baisse. Le phénomène s'est fortement accéléré en avril et en mai puisqu'au 1er juin seuls 10% des points sont en hausse alors qu'ils étaient encore 66% au 1er avril. Lede points stables (24%) a légèrement augmenté par rapport auprécédent. Cette situation n'est pas inhabituelle pour cette période de l', elle marque la période deentre hautes et basses eaux.La situation des nappes au 1er juin 2017 traduit la période de bascule entre la recharge hivernale et la période estivale des basses eaux.Depuis janvier 2017 un nouvel indicateur de l'état des nappes est proposé. Cet Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) est applicable sur l'des points de suivi des niveaux d'souterraine ayant au moins 15 valeurs. Sept classes ont été retenues pour indiquer l'état des nappes avec une graduation allant de "niveaux très bas" à "niveaux très hauts". Des équivalences en termes de période de retour sont proposées. Toutefois, l'utilisation de la terminologie propre à l'sera privilégiée, principalement pour les nappes à cycle pluriannuel (que l'on ne peut pas traiter en termes de période de retour). L'iconographie liée au BSH reste inchangée.La pluviométrie du mois de mai 2017 a été marquée, jusqu'au 20, par des passages pluvieux successifs qui ont épargné les rivages de la Méditerranée, laainsi que les régions le long des frontières du. Les conditions anticycloniques se sont ensuite installées sur l'de l'et les précipitations ont été quasi-absentes sur notre, sauf en toute fin de mois marquée par les pluies orageuses. Le déficit, proche de 40% près des frontières du nord, a souvent atteint 60 à 80% sur le pourtour méditerranéen et la Corse. En moyenne sur le mois et sur la France, la pluviométrie a cependant été proche de la normale.L'évolution du niveau des nappes traduit une situation assez habituelle de bascule entre recharge hivernale et période estivale. Le déficit pluviométrique enregistré ces derniers mois sur une grande partie du territoire explique un taux de recharge déficitaire. Les premières pluies d'qui avaient commencé à engendrer un premier épisode de recharge n'ont pas perduré et la situation ne s'est pas améliorée au cours de l'. Au cours du, les pluies ont été bénéfiques pour lamais peu efficace pour assurer une recharge des nappes.Le nombre de points en baisse (66%) a beaucoup augmenté au cours des deux derniers mois (18% fin mars 2017) et le nombre de points en hausse (10%) est désormais très réduit (il était de 66% fin mars 2017).Sur l'ensemble du territoire, les niveaux des nappes se situent autour de la moyenne voire plus hauts pour seulement 30% des points suivis, ils sont modérément bas à très bas pour les 70% restants. Les pluies de la période novembre à avril qui, habituellement, permettent d'assurer la recharge hivernale n'ont rempli que partiellement leur rôle de remplissage des nappes cette année.Les niveaux des nappes fin mai 2017 sont en baisse pour 66% d'entre eux, stables pour 24% et en hausse pour les 10% restant.En cette fin de période de recharge hivernale, un grand nombre de réservoirs (70%) affichent des niveaux modérément bas à très bas.Dans le détail, concernant les niveaux, on note que 2% sont hauts ou très hauts, 8% modérément hauts, 20% autour de la moyenne, 37% modérément bas, 20% bas et 13% très bas.Pour la plus grande partie du territoire, les niveaux des nappes sont inférieurs à la normale. Quelques rares secteurs présentent cependant des niveaux moins déficitaires.Parmi les nappes qui présentent les situations les plus favorables en période de bascule entre recharge hivernale et période estivale, avec des niveaux autour de la moyenne, on peut citer:- Les aquifères karstiques des régions de Nîmes et Montpellier dont les niveaux, désormais orientés à la baisse, sont globalement autour de la moyenne dans unde pluies déficitaires pour ce mois de mai.- La nappe de la craie de Bourgogne et du Gatinais au sud du Bassin parisien dont les niveaux, désormais en baisse, sont globalement autour des valeurs moyennes.- Les nappes alluviales de Corse, sur la partie est de l', dont les niveaux sont en baisse mais autour de la valeur moyenne, voire modérément hauts.De nombreux secteurs présentent des situations moins favorables, avec des niveaux bas voire très bas par rapport aux moyennes, on peut citer par exemple:- La nappe de la craie champenoise dont les points sont orientés à la baisse et qui présentent, pour un grand nombre d'entre eux, des niveaux bas.- Toutes les nappes du bassin Adour-Garonne qui présentent des niveaux plus bas que la moyenne à cause d'une recharge hivernale réduite. Les niveaux sont désormais stabilisés pour la plupart des points ou déjà orientés à la baisse.- Les aquifères de ladu, amont et aval, qui présentent des niveaux globalement orientés à la baisse et qui, dans leur grande majorité, sont plus bas que la moyenne dans un contexte de recharge hivernale déficitaire.- La nappe des calcaires jurassiques de Lorraine dont les niveaux sont globalement bas et désormais, pour la plupart, orientés à la baisse.