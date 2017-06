Un test sanguin développé pour détecter une maladie rare neurologique

Des équipes de l'AP-HP en collaboration avec des chercheurs de l'ICM (Inserm/CNRS/UPMC), et la start-up Metafora Biosystems, issue du CNRS, viennent de développer un test de diagnostic sanguin d'une maladie neurologique rare mais traitable, lade De Vivo. Il a été testé sur 30 patients atteints de cette maladie, quides déficits neurologiques tels qu'une épilepsie ou des troubles de lapar exemple. Le nouveau test, dont les résultats sont publiés dans la revue Annals of Neurology, permettra d'identifier rapidement (en moins de 48h) et facilement les enfants et les adultes touchés, comparativement aux tests diagnostiques actuels qui reposent sur un geste invasif, la ponction lombaire, ou des analyses ADN complexes.La maladie de De Vivo oudu déficit encérébral dede type 1 (GLUT-1) se caractérise le plus souvent par un retard du développement, une épilepsie et/ou des troubleschez l'enfant. Des formes frustres2 ont été décrites chez les enfants (accès de mouvements anormaux) mais aussi les adultes. On estime, sur la base d'une prévalence estimée à 1/83 000 dans la population danoise, à 800 lede patients en France3, dont un peu plus d'une centaine serait diagnostiquée. Dès lors qu'ils sont diagnostiqués, les patients peuvent bénéficier de traitements métaboliques qui diminuent les symptômes.Le Dr Fanny Mochel à l'Pitié-Salpêtrière AP-HP, en lien avec les équipes de plusieurs hôpitaux de l'AP-HP (Bichat, Raymond-Poincaré et Robert-Debré) et de l'duet de la(Inserm/CNRS/UPMC), ont développé avec la start-up Metafora Biosystems, un test desanguin simple et rapide (moins de 48h) de la maladie de De Vivo. Le diagnostic actuel est contraignant puisqu'il repose sur un geste invasif, la ponction lombaire, et des analyses génétiques complexes.Dans cette étude, les prélèvements sanguins de 30 patients atteints de la maladie avec des profils différents, en fonction de l'âge et des symptômes, ont été analysés. Comparés à 346 prélèvements d'individus témoins, les résultats montrent que le test est significativement concluant avec 78% de diagnostic, incluant des patients pour lesquels les analyses génétiques n'avaient pas permis d'établir le diagnostic.Forts de ces résultats, les chercheurs recommandent l'utilisation de ce test en routine clinique dans tous les services de neuropédiatrie et de. Ils suggèrent que la simplicité de ce nouveau test devrait augmenter le nombre de patients identifiés en France.Grâce à ce nouveau test sanguin innovant, la maladie va pouvoir être recherchée chezprésentant une déficience intellectuelle et/ou une épilepsie et/ou un trouble de la marche. Les traitements que l'on peut mettre en œuvre améliorent considérablement les symptômes, avec par exemple la disparition des crises d'épilepsie, et sont d'autant efficaces qu'ils sont débutés tôt, d'où l'importance d'un diagnostic précoce.Annals of Neurology, 25 mai 2017DOI: 10.1002/ana.24970