Une galaxie à disque massive qui ne forme plus d'étoiles défie notre vision de l'évolution des galaxies

Image globale de l'amas de galaxies massif (Le mot massif peut être employé comme :) télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille apparente des...) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) rectangle (En géométrie, un rectangle est un quadrilatère dont les quatre angles sont des angles droits.)

En haut et en bas, au centre: spectre de la galaxie obtenu avec le Very Large Telescope et montrant les signatures de l'hydrogène dues aux nombreuses étoiles en rotation. En bas à gauche: observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande...) Hubble (Le télescope spatial Hubble (en anglais, Hubble Space Telescope ou HST) est un télescope en orbite à environ 600 kilomètres d'altitude, il effectue un tour complet de la Terre toutes les 100 minutes. Il...) lentille gravitationnelle (Les lentilles gravitationnelles déforment l'image que l'on reçoit d'un objet astronomique comme une galaxie.)

Une galaxie à disque jeune, compacte et "morte" surprend les astronomes, et nous en apprend d'avantage sur la formation des galaxies elliptiques.En combinant la puissance d'une lentille "naturelle" dans l'espace avec celle du, des astronomes de plusieurs laboratoires internationaux (dont l'deenet(IRAP) à Toulouse (Université Toulouse 3 Paul Sabatier/CNRS) et le Centre de Recherche Astrophysique (CRAL) de Lyon (UnivesitéLyon 1/ENS Lyon/CNRS) ) ont fait une découverte surprenante - le premier exemple d'unecompacte, en forme deen rotation, qui a arrêté de former des étoiles quelques milliards d'années seulement après le. On parle alors de"morte" car elle ne fabrique plus de nouvelles étoiles. Le fait de trouver une galaxie en forme de crêpe - ressemblant physiquement à la- morte aussi prématurément dans l'histoire de l'bouleverse notre compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies massives. En effet l'Univers à cette époque était rempli deet était au maximum de son histoire de formationLadominante pour expliquer un tel arrêt de la formation d'étoiles est lade galaxies. Cette fusion formerait des galaxies plus massives, elliptiques et mortes. C'était jusqu'alors ce qui était le plus compatible avec les observations.L'idée que des galaxies puissent mourir avant de subir un scénario de fusion semblait inenvisageable d'undethéorique. L'équipe de chercheurs a étudié des galaxies de l'Univers jeune et donc lointain pour confirmer les théories. Pour pouvoir observer aussi loin, il est nécessaire d'utiliser des télescopes encore plus puissants que ceux actuellement disponibles suret dans l'Espace. Le phénomène connu sous le nom d'effet de "lentilles gravitationnelles" causé par des amas de galaxies, permet d'obtenir le même effet que les télescopes. Il amplifie et étire les images des galaxies distantes près d'un amas de galaxies massifs. L'utilisation de ces "télescopes naturels" a permis aux scientifiques d'étudier en détail une de ces galaxies mortes. Alors qu'ils s'attendaient à voir unchaotique d'étoiles formées par des fusions de galaxies (comme dans une galaxie elliptique), contre toute attente ils ont vu une distribution d'étoiles en forme de disque en rotation. Cette galaxie est trois fois plusque notre Voie Lactée mais ne possède que la moitié de sa taille. Des mesures dede rotation prises au Very Large Telescope (VLT) de l'observatoire Européen(ESO) montrent que ce disque tourne deux fois plus vite que la Voie Lactée.C'est une preuve observationnelle qu'au moins une fraction des toutes premières galaxies "mortes" ont dû fortement évoluer, modifiant non seulement leur structure mais les mouvements de leurs étoiles, pour aboutir aux galaxies géantes elliptiques observées actuellement. Les astronomes ont pu voir que la formation d'étoiles s'est arrêtée d'abord au centre de la galaxie puis progressivement vers l'extérieur. La raison de cet arrêt de formation d'étoiles n'est pas connue, et peut venir d'un noyau actif de galaxie au coeur, dont la source d'est unqui inhibe la formation d'étoiles. Ou alors, il peut provenir dudu gaz qui se dirige vers le coeur de la galaxie, l'empêchant de l'atteindre et le transformant en des nuages de gaz moléculaire denses.Cette nouvelle découverte pourrait forcer la communautéà revoir en partie leur vision de l'évolution des galaxies. Comment les galaxies jeunes, massives, compactes, évoluent vers des galaxies elliptiques ? Probablement par un grandde fusions. Si ces galaxies fusionnent avec des compagnons moins massifs en très grand nombre et provenant de toutes les directions, ou subissent une fusion majeure, cela désordonnerait les orbites des étoiles dans les galaxies.