Des matériaux 2D autoportés pour préserver leurs propriétés

Couverture de la revue Advanced Materials: cette figure illustre le concept de matériaux 2D suspendus intégrés. Une émission très intense a été démontrée dans le cas de dichalcogénures de métaux de transition (TMDs). Cette émission est due à l'absence de stress sur l' ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une...) feuille (La feuille est l'organe spécialisé dans la photosynthèse chez les végétaux supérieurs. Elle est insérée sur les tiges des plantes au niveau des nœuds. À l'aisselle de la feuille se trouve un...) mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de...)

Fin du fin des nanotechnologies, les matériaux 2D sont composés d'une unique couche d'atomes ou de molécules, ce qui les rend très sensibles à la nature de leur substrat. Des chercheurs de l'Institut Charles Delaunay et de l'université coréenne Sungkyunkwan ont contourné ce problème en minimisant à l'extrême les points de contact entre les deux couches. Ces travaux sont publiés dans la revue Advanced Materials.Si l'épaisseur atomique des2D est à l'origine de leurs propriétés extraordinaires, elle les rend également vulnérables à leur substrat. À l'échelle d'un film d'un seul(ou molécule) d'épaisseur, les particules voisines exercent des forces à même de modifier leurs propriétés. Des chercheurs du laboratoire deet d'de l'Charles Delaunay (LNIO, CNRS/Université dede Troyes) et le Centre dede nanostructures intégrées (CINAP) de l'coréenne Sungkyunkwan ont développé une méthode pour pallier ce phénomène. Ils ont déposé des matériaux 2D de la famille des TMD, les dichalcogénures de métaux de transition, sur des nanofils d'deautoassemblés. Les points de contact entre les deux matériaux sont alors si réduits que leest dit autosupporté. Le substrat de nanofils s'obtient par simple croissance chimique en solution, un procédé compatible avec une production àet bas coût.Afin de vérifier que les propriétés des matériaux 2D étaient bien conservées, les chercheurs se sont penchés sur leurs capacités à émettre de la. Le film autosupporté présente une émission cent fois supérieure à quand il est déposé sur uneclassique confirmant que ses caractéristiques ne sont plus altérées. Si la méthode ne fonctionne que pour les matériaux 2D suffisamment rigide, elle ouvre d'et déjà de nombreuses perspectives. Elle devrait permettre de fabriquer des composants optoélectroniques ultrafins d'épaisseur atomique comme des LED, des photodétecteurs ou encore des cellules photovoltaïques. Les chercheurs étudient également la possibilité d'utiliser le substrat à nanofils pour modifier localement et de manière contrôlée, les propriétés de ces matériaux 2D autosupportés. Cette technologie a fait l'd'un dépôt de brevet (1).Photoluminescence: Integrated Freestanding Two-dimensional Transition Metal DichalcogenidesHyun Jeong, Hye Min Oh, Anisha Gokarna, Hyun Kim, Seok Joon Yun, Gang Hee Han, Mun Seok Jeong, Young Hee Lee, Gilles LerondelAdvanced Materials,29, Issue 18Gilles Lerondel - ICD