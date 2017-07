La réalité virtuelle pour les nouveaux cockpits



Cockpit Airbus A330 © AIRBUS

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

réalité virtuelle (La réalité virtuelle est une simulation informatique interactive immersive, visuelle, sonore et/ou haptique, d’environnements réels ou...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

cockpit (L'habitacle (mais aussi cabine de pilotage, poste de pilotage, cellule ou encore cockpit) d'un avion désigne l'espace réservé au pilote, son copilote et au mécanicien. Il contient toutes les commandes et les...)

avion (Un avion, selon la définition officielle de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), est un aéronef plus lourd que l'air,...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

fiabilité (Un système est fiable lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle spécifiée dans...)

analyse des tâches (Le but de l'analyse des tâches est de mettre en évidence et de décrire les tâches à effectuer pour accomplir un travail.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande...)

design (Le design (la stylique en français) est un domaine visant à la création d'objets, d'environnements ou d'œuvres graphiques, à la fois fonctionnels, esthétiques...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de l’autre pour pouvoir fonctionner correctement.)

architectures (Architectures est une série documentaire proposée par Frédéric Campain et Richard Copans, diffusé sur Arte depuis 1995.)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

futurs (Futurs est une collection de science-fiction des Éditions de l'Aurore.)

L'industrie aérospatiale cherche à réduire les délais et les coûts de développement, mais ses efforts sont entravés par la nécessité de construire plusieurs prototypes physiques pour vérifier divers éléments au cours de la conception. Une initiative de l'UE a utilisé unedepour accélérer le processus de conceptionen permettant une création plus rapide et souple de prototypes ded'La prise endu facteur humain au cours de lade conception est essentielle à laet à la résilience des systèmes aéronautiques, aussi bien sur le plan opérationnel qu'en ce qui concerne la tolérance aux erreurs. Jusqu'à présent, l'approche utilisée pour la conception des cockpits consistait à construire des prototypes physiques connectés à l'avionique ou à une simulation de vol, à enregistrer les activités du pilote et à faire évaluer la conception par des experts, ce qui exigeait des délais et des coûts excessifs. Combinées à unehumaines et de la charge de travail cognitive, les technologies de réalité virtuelles apportent une solution de remplacement.Lei-VISION (Immersive semantics-based virtual environments for theand validation of human-centred aircraft cockpits), financé par l'UE, met en œuvre une nouvelle approche pour la conception de cockpit, basée sur l'utilisation de la technologie virtuelle et la génération desur les tâches humaines et les procédures pouvant être interprétées par des machines.Les partenaires du projet ont défini, mis en œuvre et validé une solution constituée de trois développements distincts mais complémentaires.Le premier est une application web servant d'pour l'expert/ingénieur, qui lui permet d'effectuer des analyses avancées sur les facteurs humains impliqués dans les opérations effectuées par des humains au cours de diverses procédures de vol dans un cockpit basé sur la réalité virtuelle.Le deuxième est une plateforme de réalité virtuelle renforcée utilisée comme banc d'essai réutilisable et bon marché pour effectuer des simulations. Il s'agit d'une maquette virtuelle pour expérimenter diverses configurations de cockpit, permettant ainsi une évaluation centrée sur l'humain des futuresde cockpit. Les utilisateurs peuvent s'immerger dans l'du cockpit et participer à des simulations complexes, leurs actions étant enregistrées pour être ensuite analysées.La troisième avancée technique est l'utilisation de technologies sémantiques pour relier la modélisation et les procédures d'analyse aux éléments du cockpit et pour intégrer les données pertinentes. Il est ainsi possible d'observer lede travail et de procéder à des requêtes complexes, ce qui facilite l'évaluation rapide et à peu de frais d'un cockpit d'avion.Les résultats d'i-VISION contribueront à faire progresser la conception de cockpits pour avion en réutilisant systématiquement les connaissances acquises et en permettant un prototypage plus rapide et adaptable. Nécessitant un moindre prototypage, cette technologie réduira lede développement et le coût des cockpits de nouveaux avions. Les résultats du projet proposent également un environnement de conception collaboratif pour analyser de façon efficace les activités humaines en utilisant la réalité virtuelle. Il sera ainsi possible de construire des cockpits très compétitifs et d'améliorer la sécurité desavions.Pour plus d'information voir: