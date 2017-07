La danse des films de savon

savon (Le savon est un objet liquide ou solide composé de molécules amphiphiles composées de sels métalliques, spécifiquement d'hydroxyde de sodium ou d'hydroxyde de potassium, et d'acides gras.)

Matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide,...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de...)

interdisciplinaire (Un travail interdisciplinaire intègre des concepts provenant de différentes disciplines.)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de la...)

haut-parleur (Un haut-parleur est un transducteur électromécanique destiné à produire des sons à partir d'un signal électrique. On emploie parfois aussi ce terme pour désigner...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

peau (La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus. Elle joue, entre autres, le rôle d'enveloppe protectrice du corps.)

résonance (Lorsqu'on abandonne un système stable préalablement écarté de sa position d'équilibre, il y retourne, généralement à travers des oscillations propres....)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce...)

fréquence fondamentale (En acoustique, la fréquence fondamentale ou son fondamental est l'harmonique de premier rang d'un son.)

Hertz (Le hertz (symbole : Hz) est l’unité dérivée de fréquence du système international (SI). Elle est équivalente à une oscillation par seconde (s-1 ou...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Ainsi lorsqu'on emploie le mot fréquence sans précision, on...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa mesure,...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est celle de l’objet complètement...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm...)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).)

onde acoustique (Le son est une onde produite par la vibration mécanique d'un support fluide ou solide et propagée grâce à l'élasticité du milieu environnant sous forme d'ondes longitudinales. Par extension physiologique, le...)



© MSC

Images d'un film de savon vertical (Le vertical (rare), ou style vertical, est un style d’écriture musicale consistant en accords plaqués.)

À gauche: ondes capillaires.

À droite: les irisations sont entraînées sous forme de fontaines et de tourbillons, en constante évolution.

chaîne (Le mot chaîne peut avoir plusieurs significations :)

vidéo (La vidéo regroupe l'ensemble des techniques, technologie, permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support adapté à l'électronique et non de type photochimique. Le mot...)

Références publication:

soap (SOAP (ancien acronyme de Simple Object Access Protocol) est un protocole de RPC orienté objet bâti sur XML.)

Florence (Florence (en italien Firenze) est une ville d'Italie, capitale de la région de Toscane et chef-lieu de province (370 051 habitants, les Florentins). Située au pied de l'Apennin septentrional, elle est traversée...)

Contact chercheur:

Pas besoin de pinceaux pour peindre avec de la musique, c'est possible avec du savon ! Des chercheurs des laboratoires Matière et systèmes complexes et du Laboratoire interdisciplinaire de physique ont présenté un dispositif pour observer l'effet du son sur les films de: plusieurs phénomènes physiques y dessinent des motifs spectaculaires. Ces travaux sont publiés dans la revue European Journal of Physics.Si notre souffle permet de former une bulle, comment réagit un film de savon quand il est exposé à de la musique ? Alors qu'ils étudiaient la propagation du son dans les mousses de savon, des chercheurs du laboratoireet systèmes complexes (MSC, CNRS/UniversitéDiderot) et du Laboratoirede(LIPhy, CNRS/Université Grenoble Alpes) ont imaginé un dispositif pour observer ces mécanismes. Ils ont ainsi installé unau bout d'un tube à l'extrémité duquel se forme un film de savon. La membranese met à vibrer comme lad'un tambour, ce qui provoque plusieurs réactions. Lorsqu'un morceau capable d'exciter les fréquences dedu tube est joué, des structures dynamiques apparaissent sur le film et fascinent tant par leur beauté que par la richesse de la physique sous-jacente.Le phénomène fonctionne avec tous types de musique, lesdu tube permettent cependant de choisir les fréquences de résonnance selon les instruments. Ainsi, ladu tube utilisé est de 460, qui correspond au timbre de la flûte. En fonction de laet dude la musique, des ondes capillaires apparaissent ainsi qu'une richede. Les ondes sonores provoquent la formation de plusieurs vortex, ce qui fait varier l'épaisseur du film et retarde l'éclatement du film. Comme l'épaisseur du film est comparable à lad'de lablanche incidente, des interférences apparaissent et décomposent cette lumière en différentes couleurs. Ainsi les changements d'épaisseur du film se manifestent par des variations de. Le dispositif permet d'illustrer les écoulements dans les films de savon soumis à unede manière particulièrement pédagogique et artistique.Plusieurs exemples sont disponibles sur la YouTube d'une des chercheuses, dont uned'explication.Sound and vision: visualization of music with afilmCamille Gaulon, Caroline Derec, Thomas Combriat, Philippe Marmottant andEliasEuropean Journal of Physics, 38 (2017) 045804 (18pp)Florence Elias - MSC