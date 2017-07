Vers la synthèse de diamants sans défauts

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

diamant (Le diamant est un minéral composé de carbone (tout comme le graphite et la lonsdaléite), dont il représente l'allotrope de haute pression, qui cristallise dans le système...)

joaillerie (La joaillerie est étymologiquement l'art de fabriquer des joyaux, et plus largement des objets de parure mettant en valeur principalement les pierres précieuses, les...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison de propriétés...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est généralement constitué d'un...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

dureté (Il existe différentes définitions de la dureté : pour un solide (minéral ou métal) et pour l'eau.)

conductivité thermique (La conductivité thermique est une grandeur physique caractérisant le comportement des matériaux lors du transfert de chaleur par conduction. Cette constante apparaît par exemple dans la loi...)

ultraviolet (Le rayonnement ultraviolet (UV) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde intermédiaire entre celle de la lumière visible et celle des...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante,...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées (d'ions et d'électrons). Le plasma quark-gluon est un plasma qui constituerait les grandes étoiles à...)

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de l'opération est une préparation aussi appelée...)

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la famille des alcanes. C'est un gaz que l'on trouve à l'état naturel et qui est produit par des organismes vivants. Il est principalement...)

activation (Activation peut faire référence à :)

germe (En botanique, un germe est un embryon de plante contenu dans une graine. Le terme désigne également une excroissance qui se développe depuis un tubercule. Germe est un synonyme de...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire...)

biréfringence (La biréfringence est une propriété qu'ont certains matériaux transparents vis-à-vis de la lumière. Leur effet principal est de diviser en deux un rayon lumineux qui les pénètre. C'est...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

luminescence (La luminescence est une émission de lumière dite "froide", par opposition à l'incandescence qui elle est chaude.)

cristal (Cristal est un terme usuel pour désigner un solide aux formes régulières, bien que cet usage diffère quelque peu de la définition scientifique de ce mot. Selon l'Union...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents de la Marne et...)

Malgré les importants progrès réalisés dans la fabrication de diamants synthétiques, l'absence de défauts cristallins, tels que les dislocations, reste encore difficile à obtenir. Des chercheurs du Laboratoire des sciences des procédés et desduont mis auunede croissance des diamants qui réduit fortement voire élimine la propagation de ces défauts.Symbole de pureté et de perfection, leest un minéral précieux, qui, outre la, intéresse toujours davantage l'industrie. Ses formidables propriétés en font unde choix pour de nombreuses applications. Cet assemblage d'depossède en effet uneet uneexceptionnelles, dispose d'une grande stabilité chimique et est transparent optiquement jusque dans le domaine de l'Formé naturellement audu manteau terrestre dans des conditions deet deextrêmes, il peut également être produit sous forme synthétique par différents procédés physiques et chimiques. En particulier, le dépôt chimique enassisté par(PACVD) s'appuie sur ungazeux deet de dihydrogène. Suite à l'de la phase vapeur sous forme de plasma, les radicaux formés se déposent et cristallisent sur un substratde diamant. Les monocristaux millimétriques ainsi obtenus de manière reproductible disposent alors d'un niveau de pureté bien supérieur à celui des meilleurs diamants naturels.Mais la technique peine encore à produire des diamants synthétiques exempts de défauts. Fréquemment observées au moment de la croissance des diamants, les dislocations sont des distorsions qui s'installent dans l'empilement régulier des atomes de carbone ducristallin, se propagent et s'étendent ensuite de façon linéaire dans le matériau. Au final, elles engendrent des contraintes mécaniques, à l'origine de, de courants de fuite dans les composants électroniques ou d'unede fond, qui pénalisent fortement les applications futures. Leur développement peut toutefois être limité par l'utilisation de germes de diamant d'une qualité exceptionnelle, mais qui restent peu disponibles et très chers.Des chercheurs du Laboratoire des sciences des procédés et des matériaux (CNRS) ont élaboré une stratégie inédite de croissance basée sur des germes de diamant de qualité standard (1) et d'un coût modéré. Ils ont décidé de retirer l'intérieur dugerme afin de favoriser la croissance latérale des diamants. Sur ces germes de forme annulaire, les dislocations se propagent alors horizontalement et se retrouvent piégées dans les secteurs latéraux élargis, conduisant à des densités de dix à cent fois inférieures à celles d'un procédé standard.Ce procédé breveté (2) promet l'exploitation d'un matériau de plus en plus proche de la perfection qui trouverait sa place, par exemple, dans la fabrication de composants électroniques deplus performants ou demagnétiques ultra-sensibles.