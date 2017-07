Construction du LSST: une nouvelle étape majeure vient d'être franchie

© LSST / Todd Mason, Mason Productions

La construction de la camera du LSST () vient de franchir une étape majeure: le premier, soit la brique détectrice élémentaire composée de 9 capteurs CCD, est prêt à être envoyé au. Elle pourra ainsi être intégré au plan focal de la future plus grandedu. Ce résultat est led'une collaboration internationnale à laquelle participent neuf laboratoires de l'Cet élément, assemblé aureprésente 1/21e de la totalité du plan focal, mais permet à lui seul de couvrir uneangulaire sur lereprésentant deux fois lede la. Lemesuré sur les 144 voiesde ce premier "" est inférieur à cinq électrons, surpassant ainsi les spécifications.Neuf unités de l'IN2P3participent à l'expérience LSST, unen cours de construction qui va, depuis le Chili, permettre de réaliser le relevé du ciel le plus rapide, le plus profond et le plus vaste jamais entrepris. Ses caractéristiques techniques vont lui permettre de balayer le ciel en continu, zone après zone près de 800 fois en dix ans et de prendre des images d'une très haute qualité. Le LSST va scruter dans toutes les directions possibles, soit environ la moitié de toute lacéleste.Sur cette partie du plan focal, la contribution de l'IN2P3 s'est concentrée notamment sur la réalisation des circuits ASPICs qui mettent en forme ledirectement en sortie des CCD, le micro-code des cartes de lecture (REB), la production-compilation des séquences d'opération des CCD, la participation à la sélection et à l'étude des CCD, ainsi que leet l'optimisation de l'électronique des CCD. La mise en production du télescope est prévue pour 2020.