La physique quantique s'attaque aux fermions de Majorana



Cryptosystème quantique. Illustration Wikimedia Commons

informatique quantique (L'informatique quantique est le sous-domaine de l'informatique qui traite des ordinateurs quantiques utilisant des phénomènes de la...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique...)

informatique (L´informatique - contraction d´information et automatique - est le domaine d'activité scientifique, technique et industriel en rapport avec le traitement automatique de...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière occupe de...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

statistiques (La statistique est à la fois une science formelle, une méthode et une technique. Elle comprend la collecte, l'analyse, l'interprétation de données...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande...)

qubit (On nomme qubit (quantum + bit ; prononcé /kyoobit/), parfois écrit qbit, l'état quantique qui représente la plus petite unité de stockage d'information quantique. Il se compose d'une...)

architectures (Architectures est une série documentaire proposée par Frédéric Campain et Richard Copans, diffusé sur Arte depuis 1995.)

colle (Une colle ou la glu est un produit de nature liquide ou gélatineuse servant à lier des pièces entre elles. Ces pièces peuvent être de même nature ou de différents matériaux.)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend actuellement à prendre une...)

interférence (En mécanique ondulatoire, on parle d'interférences lorsque deux ondes de même type se rencontrent et interagissent l'une avec l'autre. Ce...)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité, par exemple, un atome qui fait une...)

germe (En botanique, un germe est un embryon de plante contenu dans une graine. Le terme désigne également une excroissance qui se développe depuis un tubercule. Germe...)

fermion (Il existe deux grandes classes de particules élémentaires: les fermions et les bosons. Les fermions sont les particules à spin demi-entier (c'est-à-dire multiple de 1/2): l'électron, le muon, le neutrino et les quarks sont...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

adiabatique (En thermodynamique, une transformation est dite adiabatique (du grec adiabatos, « qui ne peut être traversé ») si elle est effectuée sans qu'aucun échange de chaleur n'intervienne...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière....)

fourni (Les Foúrnoi Korséon (Grec: Φούρνοι Κορσέων) appelés plus communément Fourni,...)

Grâce à de nouveaux modèles statistiques non abéliens, les scientifiques et les physiciens comprennent mieux les fermions de Majorana et les supraconducteurs topologiques. Cette avancée contribuera à faire progresser l'Laquantique est riche de nombreux phénomènes fascinants, susceptibles d'avoir un impact important sur l'quantique. C'est le cas des fermions de Majorana dans les systèmes decondensée, prévus dès les années 1930. Dernièrement, des chercheurs en physique de la matière condensée ont constaté que certains systèmes enpouvaient produire de nouvelles formes de fermions de Majorana, créant des systèmes qui sont des supraconducteurs topologiques. Ce phénomène échappe toujours aux physiciens, exigeant des méthodes plus sophistiquées pour en comprendre les secrets, avec l'aide denon abéliennes.Les chercheurs duDMMMTS (Detection and manipulation of Majorana modes in topological superconductors), financé par l'UE, ont donc étudié des fermions de Majorana afin de les rapprocher d'une informatique quantique universelle. Ils ont conçu un dispositif deMajorana-Transmon, qui intègre des quasi-particules de Majorana à desactuelles de qubits, et exploite leurs propriétés pour protéger l'information quantique.Pour atteindre ses buts, l'équipe de scientifiques a déterminé les propriétés électromagnétiques du dispositif envisagé, soulignant deux aspects très importants. Le premier implique la découverte d'un doublet protégé qui nepas directement à l'électromagnétique et protège le qubit contre la décohérence, bien qu'il puisse être manipulé. Le second est la possibilité de mesurer la présence des quasi-particules de Majorana en détectant un phénomène d'de parité dans le spectre d'dans les micro-ondes.Parallèlement, l'équipe a pu identifier l'existence d'état de bord de Majorana ou neutres, en explorant des effets thermoélectriques. Elle a validé une nouvelle méthode pour détecter les états de bord neutres dans le régime de Hall quantique. Les chercheurs ont en outre étudié les signatures du couplage de fermions de Majorana avec unde, révélant des informations sur le comportement des fermions de Majorana dans les géométries mésoscopiques.L'un des principaux résultats du projet a été de démontrer que les quasi-particules de Majorana conservent leurs statistiques quantiques propres, même lorsqu'elles se propagent dans des systèmes critiques, et indépendamment de leur supraconducteur parent. Les chercheurs de DMMMTS ont conçu une nouvelle méthode pour calculer laabélienneassociée avec un échange de tourbillons dans des supraconducteurs de typep. Ceci ades informations essentielles sur le comportement des tourbillons qui transportent les fermions de Majorana dans les supraconducteurs topologiques. Les progrès dans ce domaine sont de bon augure pour l'informatique quantique.