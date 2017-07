Arrivée au CPPM des premiers détecteurs de vol pour Euclid, la mission spatiale de l'ESA

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais...)

cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de données...)

galaxies (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la suite...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

Astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude des propriétés...)

accélération (L'accélération désigne couramment une augmentation de la vitesse ; en physique, plus précisément en cinématique, l'accélération est une grandeur...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

temps cosmique (En cosmologie, le temps cosmique désigne une quantité qui intervient dans un modèle cosmologique homogène et isotrope.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille apparente des...)



Détecteur infrarouge pour la mission Euclid © CPPM

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)



Cryostats Pégase et Andromède réalisés pour la caractérisation des détecteurs infrarouges d'Euclid au CPPM © CPPM

Euclid est une mission spatiale majeure de l'ESA dédiée à l'étude de l'accélération de l'Univers qui sera lancée en 2020. La phase finale de fabrication du satellite et de ses instruments est en cours. Le Centre de physique des particules de Marseille (CNRS/Aix-Marseille Université) vient de recevoir de lales premiers détecteurs de vol infrarouges qui seront caractérisés puis embarqués sur le spectrophotomètre, NISP, un instrument français, qui permettra de faire unetridimensionnelle fine de millions dede notreLes premiers détecteurs de vol viennent d'arriver au CPPM et sont en cours de caractérisation. Les autres détecteurs arriveront dans le cours de l'. Les 16 détecteurs et leurs électroniques seront ensuite montés puis testés sur l'instrument NISP au laboratoire d'de Marseille (LAM, INSU, CNRS/Aix-Marseille Université) en 2018. L'instrument NISP de vol sera ensuite testé puis livré à l'ESA à la fin de 2018.Euclid est une mission spatiale de l'ESA dédiée à l'étude de l'de l'Univers par la mesure de grands relevés dede plus de 15 000 degrés carrés aussi bien en photométrie qu'en spectroscopie. Euclid étudiera ainsi les larges structures de l'Univers jusqu'à unde 10 milliards d'années soit à plus de 75 % de l'âge de l'Univers par la mesure de plusieurs millions de galaxies lointaines.La mission est optimisée pour deux sondes cosmologiques, le cisaillement gravitationnel faible et la mesure des oscillations acoustiques baryoniques mais pourra aussi adresser de nombreux autres tests cosmologiques comme les mesures d'amas et suivre un certainde supernovae lointaines. Euclid est constitué d'unde 1,2 m et de 2 instruments l'un dans le visible (VIS), l'autre dans l'infrarouge (NISP) séparés par une dichroïque.Le NISP contient un plan focal de 16 détecteurs infrarouges H2RG 2kx2k produits par Teledyne. Les détecteurs de vols sont achetés et qualifiés spatial par la NASA et livrés en France au CPPM, sous la responsabilité du Centre d'étude spatiale français, le CNES. Le CPPM a pris la responsabilité de recevoir et de caractériser de façon détaillée les détecteurs individuels infrarouges de vol et leur électronique pour préparer les calibrations de la mission en vol. Le CPPM est chargé ensuite de les intégrer sur le plan focal infrarouge, le plus grand qui ait jamais volé avec cetteà ce. Le laboratoire s'est ainsi équipé pour la caractérisation d'une salle propre ISO-5 et de 2 cryostats pour recevoir les détecteurs de vol.