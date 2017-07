La pollution atmosphérique mesurée dans une école en Chine



Élèves dans la province du Shaanxi. Mesure du monoxyde d'azote dans l'air exhalé, un indicateur de l'inflammation des voies respiratoires. © Benjamin Guinot, LA

Chaque jour, des centaines de millions de Chinois respirent un5 à 10 fois plus pollué que le nôtre. Impressionnant, mais tous les effets sanitaires ne se résument pas à la seule concentration élevée de particules fines dans l'air. Certaines composantes chimiques dude polluants sont plus déterminantes que d'autres sur la. C'est leur détection et leur caractérisation qu'une équipe franco-chinoise de chercheurs s'est attachée à étudier dans plusieurs écoles de lade Xi'an, au centre de la Chine, ancienneimpériale située à l'extrémité est de lade laPlusieurs articles rendant compte de leurs travaux ont paru depuis 2014. Leurs derniers travaux concernent les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), et plus particulièrement leurs proches cousins les esters phtaliques (PAE) que ces chercheurs sont parvenus à isoler d'une série d'échantillons de particules fines collectés à l'extérieur et à l'intérieur d'unependant deux semaines. Leur analyse chimique a été réalisée par désorption(TD)-GC/MS, une méthode qui ne nécessite qu'un courtde préparation de l'(< 1 minute), évite la contamination due aux impuretés du solvant et procure une grande précision de mesure.Parmi les esters phtaliques, ce sont le bis(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP) et le di-n-butylphtalate (DBP) qui ont été retrouvés en très grandes quantités. Leur origine est associée à la production de plastiques, et en particulier de PVC. On en retrouve par conséquent dans lesde construction, mais aussi dans les appareils médicaux, les produits de beauté, les habits, l'emballage alimentaire, les jeux pour enfants, etc. Non liés de manière covalente aux produits, ils se dégagent facilement dans l'durant leur fabrication, mais aussi durant le temps dedu produit et son rebut. Leur faibleleur permet de se lier aisément aux particules fines endans l'air. Les niveaux de DEHP et DBP observés dans la classe étaient 25 % supérieurs à ceux de l'air extérieur, compte tenu des nombreuses émissions intérieures par les peintures et encres et de l'ameublement. L'évaluation sanitaire suivant la méthode ILCR (incremental lifetimerisk) pointe pour les élèves un risque significatif de déclarer au cours de leur vie un cancer par inhalation pendant leur scolarité des HAP et des esters phtaliques.