Il est certain qu'un astéroïde va frapper la Terre, mais quand ?



© Asteroid Day

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension...)

astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude des...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

Queen Mary (Le RMS Queen Mary, surnommé le "Old-Lady" est un paquebot transatlantique britannique de la Cunard Line.)

Londres (Londres (en anglais : London - /?l?nd?n/) est la capitale ainsi que la plus grande ville d'Angleterre et du Royaume-Uni. Fondée il y a plus de 2 000 ans par les Romains, la ville est aujourd'hui devenue un centre culturel, commercial et...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

astéroïde (Un astéroïde est un objet céleste dont les dimensions varient de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres et qui, à la...)

objet géocroiseur (En astronomie, les objets géocroiseurs sont des corps célestes susceptibles à un moment ou à un autre de croiser à proximité de la Terre. Ils sont souvent désignés par l'acronyme...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande...)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions. On l'appelle aussi physique...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un...)

astronomie (L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, leurs propriétés...)

astronaute (Un astronaute est le nom donné à une personne qui voyage ou ayant voyagé dans l'espace. Le terme désigne généralement un professionnel, pilote ou passager d'un véhicule spatial. Youri Gagarine est en 1961 le...)

Apollo 9 (La mission Apollo 9 (code AS-504), décolle du centre spatial Kennedy le 3 mars 1969 à 11 heures (heure locale) pour une mission en orbite terrestre de 10 jours. À son bord se trouvent les astronautes James McDivitt, David R. Scott et Rusty...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en...)

cratère ( Pour le cratère d'origine volcanique, voir Cratère volcanique Pour le cratère d'origine météoritique, voir Cratère d'impact Pour le cratère formé à la suite d'un...)

altitude (L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base. C'est une des composantes géographique et biogéographique qui explique la...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

ville (Une ville est une unité urbaine (un « établissement humain » pour l'ONU) étendue et fortement peuplée (dont les habitations doivent être à moins de 200 m chacune, par opposition aux...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par...)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

programmation (La programmation dans le domaine informatique est l'ensemble des activités qui permettent l'écriture des programmes informatiques. C'est une étape importante de la...)

Agence spatiale européenne (L’Agence spatiale européenne (ASE) (en anglais European Space Agency : ESA) est une agence spatiale intergouvernementale fondée le 31 mai 1975....)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

aérospatiale (L'aérospatiale (nom commun féminin singulier) est une discipline scientifique qui rassemble les techniques de l'aéronautique (déplacement dans l'atmosphère,...)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable du programme spatial des...)

navigation (La navigation est la science et l'ensemble des techniques qui permettent de :)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

voisinage (La notion de voisinage correspond à une approche axiomatique équivalente à celle de la topologie. La topologie traite plus naturellement les notions globales comme la continuité qui s'entend...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande...)

atténuation (Perte d'intensité et amplitude d'un signal...)

démonstration (En mathématiques, une démonstration permet d'établir une proposition à partir de propositions initiales, ou précédemment démontrées à...)

Airbus (Airbus est un constructeur aéronautique européen et également un acteur majeur dans la construction aéronautique mondiale. Filiale à 100 % du groupe...)

site web (Un site Web est un ensemble de pages Web hyperliées entre elles et mises en ligne à une adresse Web. On dit aussi site Internet par métonymie, le World Wide Web reposant...)

Le professeur Alan Fitzsimmons du Centre deende l'de, membre du consortium duNEOSHIELD-2, a déclaré que la question de lad'un, ou d'un autre(NEO), avec laétait une certitude et que la seule question est de savoir quand elle va se produire. Rejoint par Brian Cox, professeur enà l'École deet d'de l'Université de Manchester, Rusty Schweickart,d'et Nicole Stott, astronaute de la Spation spatiale, le professeur Fitzsimmons met enle risque de collision à l'occasion de Asteroid Day, un évènement mondial qui se tiendra le vendredi 30 juin.En juin 1908, un petit astéroïde a explosé au-dessus de la Toungouska dans une région très peu peuplée de la Sibérie orientale, ravageant une zone de 2 000carrés, heureusement sans causer de pertes humaines. Il a été classé comme un évènement d'impact, même si on n'a trouvé aucund'impact: on pense que l'astéroïde s'est désintégré à unecomprise entre 5 et 10 kilomètres avant de frapper lade la Terre. L' évènement de la Toungounska est le plus important impact officiel jamais enregistré dans leLe professeur Fitzsimmons nous prévient qu'un impact similaire dans le monde actuel pourrait facilement détruire une très grandeet qu'un astéroïde de plus grande taille serait encore plus dangereux. "Il est important de savoir que les scientifiques et les ingénieurs ont réalisé de grands progrès dans la détection des astéroïdes proches de la Terre et dans la compréhension de la menace qu'ils représentent. Jusqu'ici, plus de 1800 objets potentiellement dangereux ont été découverts, mais de nombreux autres encore de l'être", a-t-il commenté. "Chaque, les astronomes découvrent des astéroïdes proches de la Terre dont la plupart ne représentent aucun danger. Mais il est toujours possible que le prochain Toungouska nous prenne par surprise, et même si nous sommes mieux équipés pour découvrir des astéroïdes de grande taille, cela ne nous servira à rien si nous ne sommes pas préparés à y faire face."L'évènement Asteroid Day est unemondiale de sensibilisation qui réunit des personnes du monde entier désirant s'informer sur les astéroïdes, le danger de collision qu'ils peuvent représenter, et sur ce que nous pouvons faire pour protéger notre, nos familles, nos sociétés et les futures générations des impacts d'astéroïdes. Soutenu par le gouvernement luxembourgeois, le Asteroid Day LIVE sera la première émission de 24réalisée au Luxembourg. Elle comprend uneen direct de l'(ESA), de l'Agence d'japonaise (JAXA) et de laLe projet NEOSHIELD-2 s'est consacré au développement de nouveaux instruments et techniques de guidage,et(GNC) dans leimmédiat des astéroïdes et comètes. Le projet a également entrepris de mener desastronomiques d'objets géocroiseurs afin de mieux comprendre leurs propriétés physiques. Il se concentre sur les objets de petite taille, qui sont les plus inquiétants en ce qui concerne les mesures d'du risque. Le projet prévoit également d'identifier d'autres objets adaptés à l'analyse et à lades techniques de déviation des NEO. Le projet, qui a débuté en mars 2015 et doit s'achever en septembre 2017, a obtenu un peu plus de 4 millions d'euros et a été coordonnée parDS, basé en Allemagne.Pour plus d'informations voir: