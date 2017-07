Le projet Sphinx, la réionisation après le Big Bang

Cette image est extraite d'une simulation pilote du projet Sphinx (Le Sphinx est une créature fantastique présente dans plusieurs traditions mythologiques, notamment :) ionisation (L'ionisation est l'action qui consiste à enlever ou ajouter des charges à un atome ou une molécule. L'atome - ou la molécule - en perdant ou en gagnant des charges n'est plus neutre électriquement. Il est alors appelé...) autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter,...) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).) température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid...) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en luminosité du cyan à une teinte plus sombre comme le...) froid (Le froid est la sensation contraire du chaud, associé aux températures basses.) Kelvin (Le kelvin (symbole K, du nom de Lord Kelvin) est l'unité SI de température thermodynamique. Par convention, les noms d'unité sont des noms communs et s'écrivent en minuscule (« kelvin » et non « Kelvin »).) hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.) ultraviolet (Le rayonnement ultraviolet (UV) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde intermédiaire entre celle de la lumière visible et celle des...)

Pour en savoir plus:

Contact chercheur:

Une équipe internationale menée par un chercheur du CRAL a obtenu 13,7 millions d'heures de calcul PRACE pour simuler la réionisation de l'Univers par les premières galaxies.L'époque de la réionisation (EoR) est l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire de l'. Elle commence quelques centaines de millions d'années après le, quand les premières étoiles se forment, et, en s'allumant, mettent fin à ce qu'on appelle les âges sombres. Rapidement, ces premières étoiles cèdent la place aux premières générations de galaxies, qui émettent bientôt assez deultraviolette pour ioniser et réchaufferleintergalactique. Bien que lesnous montrent sans ambiguïté que l'Univers dans sonétait réionisé environ und'années après le Big Bang, les théoriciens ont encore du mal à proposer une explicationcohérente de ce processus. La difficulté majeure dans ce domaine vient de lades échelles impliquées.Leest produit par les étoiles massives, et sa capacité à sortir despour ioniser l'Univers est déterminée par la distribution du gaz dense dans leimmédiat de ces étoiles, sur des échelles de quelques dizaines d'années lumières. Dès que ces'échappe, toutefois, il se propage à travers le milieu intergalactique essentiellement, en parcourant des millions d'années lumières. Jusque récemment, il n'existait aucune méthodequi pouvait aborder ces deux régimes de manière cohérente. Les chercheurs avaient donc recours soit à des simulations de galaxies individuelles, qui résolvaient laaux petites échelles, soit à des simulations de grands volumes d'Univers dans lesquelles les galaxies étaient à peine résolues.Récemment, undu Centre dede Lyon (CNRS/ENS Lyon/Université Claude Bernard) et unde l'de Cambridge ont développé une nouvelle méthode numérique qui résout ce problème et représente une percée majeure dans le domaine. Leur algorithme permet de propager le rayonnement dans des simulations cosmologiques à toutes les échelles: depuis les sites de formation d'étoiles, où les bulles d'ionisation croissent lentement du fait de la grandedu gaz, jusqu'au milieu intergalactique, dans lequel la très faible densité du gaz leur permet de s'étendre à la. En utilisant le super-ordinateur Common Computing Facility (CCF) du LabEx LIO, J. Rosdahl et H. Katz ont pu tester leur méthode et réaliser une première série de simulations pilotes qui ont montré son succès.J. Rosdahl (CRAL) a alors constitué et mené une équipe de chercheurs de premier plan au niveau international, du CRAL, de l'Université de Cambridge, de l', et de l'Université de Zurich, pour construire le projet Sphinx et demander dude calcul sur les plus puissants ordinateurs d'via Partnership For Advanced Computing In Europe (PRACE, call 14Cette demande de temps a été la seule demande en astrophysique portée par unfrançais qui soit récompensée cette, et l'équipe de J. Rosdahl a reçu 13,7 millions d'sur le super-ordinateur allemand SuperMUC pour réaliser les simulations proposées.Les simulations prendront quelques(en temps réel) pour tourner sur 10,000 coeurs en parallèle, et les premiers résultats scientifiques sortiront fin 2017. Parmi les questions nombreuses qui seront abordées par ce projet, les chercheurs du CRAL espèrent comprendre quelles galaxies sont principalement responsables de la réionisation de l'Univers, comment des modèles légèrement différents d'émissionaffectent le processus de réionisation, et dans quelle mesure le réchauffement du milieu intergalactique inhibe la formation des galaxies.Joakim ROSDAHL, CRAL (CNRS/Université Claude Bernard/ENS Lyon)