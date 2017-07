Un nouveau mécanisme de contrôle de la pluripotence dans l'embryon

embryon (Un embryon (du grec ancien ἔμϐρυον / émbruon) est un organisme en développement depuis la première division de l’œuf ou zygote jusqu’au stade où les principaux...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un...)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des...)



Figure 1: Balance entre pluripotence et engagement. Dans le jeune embryon, les cellules transitent d'un état pluripotent vers un état compétent à répondre aux signaux inducteurs de différenciation. Cette transition nécessite l'action de la kinase MEK1, qui en provoquant la disparition du facteur de pluripotence Ventx, rend les cellules compétentes à s'engager dans un des multiples lignages qui composent l'organisme.

© Pierluigi Scerbo

peau (La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus. Elle joue, entre autres, le rôle d'enveloppe protectrice du corps.)

muscle (Les muscles sont une forme contractile des tissus des animaux. Ils forment l'un des quatre types majeurs de tissus, les autres étant le tissu épithélial, le...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle...)

joue (La joue est la partie du visage qui recouvre la cavité buccale, fermée par les mâchoires. On appelle aussi joue le muscle qui sert principalement à ouvrir et fermer la bouche et à...)



Figure 2: Distribution asymétrique de la protéine Ventx à la mitose. A. Dans un embryon contrôle, la protéine Ventx (magenta) est inégalement répartie entre les deux noyaux fils (bleu) lors de la division (La division est une loi de composition qui à deux nombres associe le produit du premier par l'inverse du second. Si un nombre est non nul, la fonction "division par ce nombre" est la...) signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la nuit des temps par...)

© Laurent Kodjabachian

déplétion (Le terme déplétion peut faire référence à :)

gène (Un gène est une séquence d'acide désoxyribonucléique (ADN) qui spécifie la synthèse d'une chaîne de polypeptide ou d'un acide...)

extinction (D'une manière générale, le mot extinction désigne une action consistant à éteindre quelque chose. Plus particulièrement on retrouve ce terme dans...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

souris (Le terme souris est un nom vernaculaire ambigu qui peut désigner, pour les francophones, avant tout l’espèce commune Mus musculus, connue...)

homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme ». Par distinction, l'homme prépubère est appelé un...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

cancer (Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante au sein d'un tissu normal de l'organisme, de telle manière que la survie de ce dernier est menacée. Ces cellules...)

Dans le très jeune embryon, les cellules naissent dans un état pluripotent avant de s'engager progressivement dans de multiples lignages au sein des trois feuillets germinaux, ectoderme, mésoderme, endoderme. Sans maintien d'un bon équilibre entre pluripotence et engagement, le développement de l'est voué à l'échec. L'équipe de Laurent Kodjabachian à l'dedu développement de Marseille, vient d'identifier un nouveau mécanisme nécessaire au maintien de cet équilibre. Cette étude a été publiée le 27 juin 2017 dans la revueLa pluripotence désigne la capacité des cellules embryonnaires à participer à tous les lignages de l'organisme (système nerveux,etc...) en fonction des signaux auxquels elles sont exposées. Cette propriété doit être parfaitement contrôlée pour assurer un développement progressif et correct de l'embryon. Si les cellules embryonnaires restent pluripotentes trop longtemps, le développement s'interrompt; si au contraire elles s'engagent trop vite, certains territoires ne se forment pas. Dès lors, on comprend qu'il est essentiel d'élucider les mécanismes dede la transition entre pluripotence et engagement.Les bases moléculaires de la pluripotence sont le plus souvent étudiées dans des culturesde cellules souches embryonnaires murines ou humaines. Il ressort de ces études que la pluripotence est soutenue par unde facteurs de transcription, parmi lesquels Nanogun rôle central. Lorsque ce réseau s'éteint, les cellules deviennent compétentes à s'engager dans un des multiples lignages qui composent l'embryon. On sait que la kinase MEK1, qui agit dans la voie MAPK, promeut la transition entre l'état pluripotent et compétent des cellules souches embryonnaires.Les chercheurs ont utilisé l'embryon de l'amphibien xénope pour élucider le mode d'action de MEK1. Il est apparu que lade MEK1 empêche le développement embryonnaire; les cellules restent bloquées dans un état pluripotent et sont totalement incapables de répondre à des signaux inducteurs de différenciation. Le genrea perdu leNanog, mais sa fonction est assurée par un proche cousin, appelé Ventx (Scerbo et al., 2012). En condition normale, la protéine Ventx est progressivement éliminée et sonen fin de gastrulation signe la fin de lade pluripotence. En absence de MEK1, la protéine Ventx n'est plus dégradée, mais le développement peut-être restauré lorsque Ventx et MEK1 sont inhibés conjointement. L'axe MEK1/Ventx est donc au coeur de la transition pluripotence/engagement (Figure 1).La surprise vint lors de l'analyse par immunofluorescence de la distribution de la protéine Ventx au niveau cellulaire. En condition normale, une fraction significative des divisions mitotiques des cellules pluripotentes montre une répartition inégale de Ventx entre les deux noyaux fils (Figure 2A). En revanche, lorsque MEK1 n'agit plus, les divisions deviennent symétriques et les deux noyaux fils héritent d'uneéquivalente de Ventx (Figure 2B). Ce mécanisme de répartition asymétrique de Ventx à la mitose pourrait ainsi permettre d'assurer le maintien du pool de cellules pluripotentesen délivrant régulièrement des cellules fondatrices pour bâtir les premiers tissus embryonnaires. Il reste à déterminer comment MEK1 contrôle la répartition asymétrique de Ventx.Ce mécanisme est-il particulier au xénope ou est-il commun à toutes les espèces ? Le genre rongeur a perdu Ventx mais Nanog pourrait être sujet au même type de contrôle, ce qui peut être testé chez la. En revanche, l'a conservé à la fois Nanog et Ventx. Tous deux sont exprimés dans les cellules souches embryonnaires, ainsi que dans les cellules souches cancéreuses. Sur la base des études réalisées sur le xénope, il sera important d'évaluer le rôle de Ventx dans le contrôle de la pluripotence chez l'homme. Au delà, il faudra déterminer si là aussi, MEK1 contrôle la stabilité et la distribution asymétrique de Ventx et de Nanog pendant la division des cellules souches, une question d'intérêt notamment dans ledu