Le LHC fait tomber les records

Un nombre record de particules atteint en un temps record. Cinq semaines seulement après le redémarrage de la physique, le Grand collisionneur de hadrons LHC tourne à plein régime. Mercredi, l'accélérateur a réalisé une performance, avec 2556 paquets de protons tournant dans chaquede l'accélérateur. Les faisceaux qui circulent dans le LHC sont en effet formés de paquets, espacés de 7 mètres (soit 25 nanosecondes), et contenant chacun 100 milliards de protons. 2556 paquets est lemaximum qui peut être atteint avec le mode de préparation des faisceaux utilisé actuellement.Les particules qui finissent leurdans le LHC sont en effet groupées et accélérées par unede quatre accélérateurs. Depuis l'an, une nouvelle méthode pour regrouper les particules permet d'obtenir des paquets plus denses. A nombre égal de protons, ledes faisceaux est ainsi réduit de 40%. Avec des paquets plus compacts, lade collisions au centre des expériences est plus élevée.Le LHC a ainsi atteint lainstantanée record de 1.58x10^34 cm^-2s^-1. Ceparait obscur pour la plupart d'entre nous, il est pourtant crucial pour les spécialistes des accélérateurs. Il indique le nombre de collisions susceptibles de se produire paret par unité de. Ce nouveau pic de luminosité dépasse les prévisions fixées par les concepteurs du LHC qui espéraient atteindre un maximum de 1x10^34cm^-2s^-1.Une luminosité plus élevée signifie plus de collisions pour les expériences qui engrangent les données : en quelques semaines, ATLAS et CMS ont récolté une luminosité intégrée d'environ 6 femtobarns inverses, soit plus d'un huitième de l'objectif fixé pour l'entière.Les opérateurs ne se tournent pas les pouces pour autant. De nombreux paramètres peuvent encore être réglés pour améliorer encore la luminositéLa semaine prochaine, le LHC et ses expériences prendront une courte pause pour le premier des deux arrêts techniques prévus dans l'année. L'occasion de procéder à des opérations de maintenance.