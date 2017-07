Les mouvements du noyau terrestre comme vous ne les avez jamais vus !

Le champ magnétique radial à la surface (en violet: positif ; en vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un récepteur, appelé cône M, dont la bande passante est axée sur...) jaune (Il existe (au minimum) cinq définitions du jaune qui désignent à peu près la même couleur :)

Crédit: Nathanaël Schaeffer



Vitesse des déplacements de métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des cations et former des liaisons métalliques ainsi...) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en luminosité du cyan à une teinte plus...) ouest (L’ouest est un point cardinal, opposé à l'est. C'est la direction vers laquelle se couche le Soleil à l'équinoxe, le couchant (ou...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) tornade (Une tornade (de l'espagnol tornado, dérivé du verbe tornar, tourner) est un vortex (tourbillon) de vents extrêmement violents, prenant naissance à la base d'un nuage d'orage...) géante (Une étoile géante est une étoile de classe de luminosité II ou III. Dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, les géantes forment deux branches au-dessus de la séquence principale. Elles se situent...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

Bouclier qui nous protège du vent solaire, le champ magnétique terrestre est utilisé comme repère d'orientation par les avions, les vaisseaux spatiaux et même pour guider les forages profonds. Il est donc essentiel de mieux comprendre la physique dude notre, produit essentiellement sous l'effet des mouvements dudans le noyau externe, 3000 km sous nos pieds. Mais lesnous renseignent uniquement sur les phénomènes se produisant à ladu noyau, et les expériences en laboratoire sont difficiles à mettre en oeuvre. Reste la modélisationDes chercheurs duet de l'IPGP viennent de réaliser les simulations numériques les plus détaillées à cede ces mouvements et dumagnétique résultant, et de leurs variations sur quelques centaines d'années. Ces modélisations en hautereproduisent un grandde phénomènes observés (par exemple des tornades polaires, à la surface du noyau - voir illustration),en les associant à laprofonde du noyau. Elles ont été rendues possibles grâce à un important travail d'optimisation du code, et à la répartition du calcul sur 16 000 processeurs des supercalculateurs du GENCI.Prochaine étape: étendre ce genre de simulations à l'échelle desgéologiques, afin de mieux comprendre l'inversion des pôles magnétiques, dont la dernière remonte à 780 000 ans.