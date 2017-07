Les spécialistes du cancer surestiment la reproductibilité des études précliniques

La crise de la reproductibilité

Mieux former pour mieux interpréter

Les scientifiques surestiment la reproductibilité d'importantes études précliniques sur le cancer, suggère une étude de l'Université McGill.Publiées danspar Jonathan Kimmelman et ses collègues de l'McGill, cess'appuient sur unmené auprès de scientifiques chevronnés et néophytes. Lors d'expériences réalisées dans le cadre duReproducibility Project:Biology (RPCB), on a demandé à ces chercheurs de prédire lades effets observés chez ladans six grandes études précliniques sur le cancer.En, les chercheurs ont évalué à 75 % et à 50 %, respectivement, lade reproduire la significationet l'ampleur de l'effet obtenues dans l'étude initiale. Or, selon ces critères, aucune des six expériences menées à terme jusqu'à maintenant dans le cadre du projet RPCB n'a donné les mêmes résultats que les études initiales.Cet optimisme des spécialistes du cancer pourrait notamment tenir au fait qu'ils surestiment la reproductibilité des grandes études réalisées dans leur domaine. Il se pourrait aussi qu'ils sous-estiment laméthodologique etinhérente àd'une étude par un laboratoire indépendant.La présente étude fait suite à la publication de nombreux articles sur la "?crise de la reproductibilité?" qui secoue la biomédecine. En effet, depuis 10 ou 15 ans, on redoute de plus en plus que certaines des techniques et des pratiques de labiomédicale conduisent à une évaluation inexacte des vertus potentielles d'unComme il n'est pas toujours possible de reproduire les résultats d'études, le Pr Kimmelman et son équipe se sont demandé si les spécialistes du cancer pouvaient au moins repérer d'instinct les résultats d'étude susceptibles de ne pas être facilement reproductibles. Or, il semble que leur capacité de le faire soit "?vraiment limitée?", ce qui donne à penser que le processus d'"?autocorrection?" de lapourrait laisser à désirer.Cependant, en raison des procédés employés et d'éventuelles différences méthodologiques, plusieurs scientifiques mettent en doute lades études menées dans le cadre du RPCB comme outils d'évaluation de la reproductibilité. Les résultats de notre étude, souligne le Pr Kimmelman, ne signifient aucunement que les scientifiques interrogés ne comprennent pas ce qui se passe dans leur domaine, et ils ne diminuent en rien l'importance du financement de la recherche et de l'édiction de politiques appuyées sur un consensus. Il est important de rappeler, ajoute-t-il, que les participants n'étaient pas rompus à la prédiction - un art au demeurant difficile à maîtriser - et que malgré, certains y sont allés de prédictions très justes.Cela dit, une formation pourrait aider de nombreux scientifiques à se libérer de certains biais cognitifs de nature à influer sur leur interprétation des résultats d'études."?Si les chercheurs tiennent pour fiables les résultats d'une étude, ils peuvent commencer à édifier unescientifique sur desqui se révéleront bancales. Si, au contraire, ils doutent d'une, ils seront plus susceptibles de la mettre directement à l'épreuve avant de prendre appui sur elle.?""?Il s'agit de la première étude du genre, mais il convient d'explorer davantage le sujet afin de comprendre comment les scientifiques interprètent les études importantes, plaide le Pr Kimmelman. À mon, ce n'est probablement pas dans l'exécution des expériences scientifiques que la rigueur fait défaut. C'est plutôt l'interprétation des observations scientifiques qui laisse quelque peu à désirer.?"