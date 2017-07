Automatiser la détection précoce du cancer de la vessie

Des algorithmes développés en collabaoration avec l'ONERA permettent d"'automatiser le détection des cellules tumorales dans des échantillons d'urines. Crédits: VitaDX

Grâce à des algorithmes d'analyse d'images et d'apprentissage statistique, la start-up VitaDX, née des travaux en imagerie de fluorescence de l'des sciences moléculaires d'Orsay1, va automatiser la détection précoce duLede laest le cinquième cancer le plus fréquent en France, mais les méthodes utilisées pour sa détection précoce demeurent peu efficaces. VitaDX veut répondre à cet enjeu deen faisant entrer l'analyse cytologique – l'des cellules présentes dans l'afin de détecter les cellules tumorales - dans l'ère duet de l'. La start-up, créée en 2015 à partir de travaux sur l'demenés à l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay (1), va automatiser leprécoce du cancer de la vessie grâce à des algorithmes d'analyse d'images et d'. Elle valorise ainsi la nouvelle méthode d'imagerie biologique mise auau laboratoire, qui détecte de manière plus efficace les cellules tumorales. Un brevet a été déposé en 2009 (2) et VitaDX en détient une licence d'exploitation exclusive. VitaDX , l' Onera et la SATT Paris-Saclay ont signé en avril 2017 un contrat de transfert pour mettre au point une version commercialisable du nouvel instrument. L'Onera développe une suite d'algorithmes d'interprétation d'images fondés sur l'apprentissage statistique: l'apprend à réaliser des diagnostics en accumulant des images d'échantillons d'urine sur lesquels un diagnostic a préalablement été effectué par un. A la fin de cet apprentissage, les performances de l'instrument seront testées sur des séries d'échantillons.Début juin 2017, VitaDX a levé 1,6d'euros auprès des fonds d'investissement GO CAPITAL Amorçage II et AURIGA IV Bioseeds et de deux investisseurs privés. Le but est de poursuivre le développement dude traitement d'image VisioCyt®. Une première version commerciale est annoncée pour le début de 2020. Elle sera proposée à des grands laboratoires d'analyses médicales. L'entreprise, qui compte aujourd'hui 14 personnes, commence aussi à prospecter en, en s'appuyant sur les laboratoires déjà implantés internationalement et en élargissant ses contacts. Elle envisage par ailleurs d'autres applications potentielles, pour la détection de cancers du, de l'ou de la- Marie-Pierre Fontaine-Aupart / Institut des sciences moléculaires d'Orsay- Allan Rodriguez / VitaDX