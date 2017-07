Systèmes intégrables, symétries et représentations

Suite à des indices en faveur d'une extension supersymétrique du modèle standard de la physique des particules, il est devenu urgent d'approfondir la compréhension de la théorie de jauge supersymétrique. Des scientifiques financés par l'UE ont réalisé d'importants progrès dans cette direction.Ladedécrit les interactions fortes, faibles et électromagnétiques, soit la majorité des forces présentes dans la nature, à l'exception de la. Il existe des champs de jauge, mais aussi des champs de. Ces derniers représentent les électrons, les neutrinos, les quarks et peut-être le. Les champs de jauge transportent les forces entre les particules décrites par les champs de matière.Les travaux duINTGAUGESTRING (Integrable structures in supersymmetric gauge theory and its string dual), financé par l'UE, ont porté sur la théorie de jauge quantique en quatre. La théorie supersymétrique de Yang-Mills àmaximale (notée N=4 SYM) a notammentun "laboratoire" afin d'étudier divers aspects de la théorie dequantique.Avec plus de trois ans d'étude intensive de variables dynamiques, les chercheurs ont dégagé des informations de valeur sur la théorie de jaugeet saduale. Ils ont conçu une nouvelle méthode pour calculer les fonctions de corrélation en trois points des opérateurs locaux, dans le cas d'un couplage fort. Ils ont ainsi pu obtenir des constantes de structure, jusque-là inconnues.L'équipe a formulé les déformations d'de l'grassmannienne pour des amplitudes de. À la limite de planéité, la théorie N=4 SYM devrait être intégrable. Cette qualité a été bien établie pour le problème spectral des dimensions anormales. Mais avant les travaux du projet INTGAUGESTRING, on ignorait ce qu'il en était pour les amplitudes de diffusion.L'étude des amplitudes de diffusion a conduit les scientifiques à la limite multi-Regge pour la diffusion à haute. Outre son importance phénoménologique, on sait depuis longtemps que l'expansion perturbatrice est plus simple pour cette limite. Les chercheurs ont donc commencé par isoler les contributions de la coupe Regge, puis les ont élargies à une régionde l'ordre à 3 et 4 boucles.Les résultats du projet INTGAUGESTRING améliorent la compréhension de lades théories de jauge en, à un niveau fondamental. D'autres travaux sont déjà en cours pour obtenir une solution complète des variables dynamiques de la théorie N=4 SYM. Bien qu'elle ne puisse modéliser uneréelle, elle partage des caractéristiques avec des théories plus réalistes, comme lades interactions fortes.Pour plus d'information voir: