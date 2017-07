Joyeux anniversaire, boson de Higgs !

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences (« heure solaire »...)



Le 4 juillet 2012, les porte-paroles de ATLAS et CMS annonçaient la découverte d'une particule dont les caractéristiques étaient compatibles avec celles du boson de Higgs recherché depuis de nombreuses années. (Image: Maximilien Brice, Laurent Egli/CERN)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

boson (Les bosons représentent une classe de particules qui possèdent des propriétés de symétrie particulières lors de l'échange de particules : un système de particules...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une...)

agitation (L’agitation est l'opération qui consiste à mélanger une phase ou plusieurs pour rendre une ou plusieurs de ces caractéristiques homogènes. Plusieurs types d'opérations liées à...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique...)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et...)

situation (En géographie, la situation est un concept spatial permettant la localisation relative d'un espace par rapport à son environnement proche ou non. Il...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une application définie à l'aide de la trace, dans...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée...)

route (Le mot « route » dérive du latin (via) rupta, littéralement « voie brisée », c'est-à-dire creusée dans la roche, pour ouvrir le chemin.)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure locale) et sa...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon. D'une façon générale, c'est le résultat de l'application d'une méthode statistique à un ensemble de...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on...)

Où étiez-vous le 4 juillet 2012, lorsque la découverte du boson de Higgs a été annoncée ? Beaucoup d'entre vous s'en souviennent immédiatement. Vous aviez peut-être eu la chance de trouver une place dans l'amphithéâtre principal du CERN, ou vous vous êtes peut-être joints à des collègues de votreou laboratoire pour voir le webcast de l'événement, loin du CERN, parfois à uneindue." ; telle était la question posée par le Directeur général du CERN de l'époque, Rolf Heuer, le 4 juillet 2012, dans l'amphithéâtre principal du Laboratoire. La réponse était évidente,comme l'émotion qui se lisait sur les visages des personnes rassemblées enpour l'événement. Les porte-parole d'ATLAS et de CMS de l'époque, Fabiola Gianotti et Joe Incandela, venaient de présenter les derniers résultats des recherches sur lede Higgs, portant sur environ deux ans d'exploitation du LHC. L'annonce était prévisible vu les indices de l'existence du Higgs présentés quelquesplus tôt, en décembre 2011, lade rumeurs qui circulaient sur les blogs et l'médiatique qui avait entouré le CERN les semaines précédentes, sans parler du titre du séminaire, qui ne laissait guère de place à l'imagination. Mais l'enthousiasme était malgré tout à son comble.Le boson de Higgs est la particule la plus intéressante du Modèle standard, et celle est venue le parachever. Lié à plusieurs des plus grands mystères actuels de la, il restera dans les prochaines années un important sujet d'étude pour les expérimentateurs comme pour les théoriciens.Depuis 2012, nous en avons appris beaucoup sur les propriétés de la nouvelle particule, mais nous ne sommes encore qu'au début de cette. Si l'on remonte aux premières recherches sur le boson de Higgs, laque pouvait avoir cette particule n'était pas connue : le Modèle standard ne pouvant la prédire, il fallait donc la mesurer. De fait, en 1975, dans le premier article publié décrivant les possibles signatures expérimentales de la particule, la gamme de masses envisagées pour le Higgs à cette époque s'étendait sur quatre ordres de grandeur, allant de 18 MeV à plus de 100 GeV.Au 4 juillet 2012, laest radicalement. Le fait de n'avoir pas détecté le Higgs dans les collisionneurs précédents, notamment le LEP au CERN et le Tevatron au Fermilab, a conduit à établir que sa masse devait être supérieure à 114 GeV, alors que lala situe obligatoirement au-dessous d'environ 800 GeV. Une fois le LHC du CERN mis en, le boson de Higgs n'avait plus beaucoup de place pour se cacher: si le Higgs se trouvait dans la gamme d'énergies définie, le LHC pourrait sûrement le produire.La chasse au Higgs pouvait alors commencer. L'ingéniosité humaine allait être repoussée à ses limites. Les physiciens d'ATLAS et de CMS allaient devoir travailleret nuit pour extraire desintéressantes des débris produits par les innombrables collisions proton-proton. Cette quête supposait d'immenses défis sur le plan de la résolution enet de la capacité d'identification des détecteurs, sans parler des énormes volumes de données à traiter. Le résultat de ces recherches se résumait finalement à deux graphiques. La découverte ne faisait aucun doute pour chaque collaboration, la significationdépassant le seuil des 5 sigmas requis pour qu'on puisse parler de découverte.L'annonce de la nouvelle particule s'est propagée instantanément dans leentier, mettant lasur le devant de la scène. L'enthousiasme était unanime, ce qui montre l'impact que peut avoir de telles découvertes quand elles touchent aux constituants fondamentaux de la nature.