Des applications industrielles innovantes

Une nouvelle technique expérimentale pour des matériaux plus résistants aux déformations extrêmes

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan culturel et...)

fracture (En traumatologie, le terme de fracture désigne par définition une solution de continuité osseuse ("rupture" des os).)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en...)

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de connaissances, d'études...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)



Des millions de debris dus à l'activité humaine sont en orbites autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent...) Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre...) moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de quantités : elle exprime la grandeur qu'auraient chacun des membres de l'ensemble s'ils étaient tous identiques...) collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.) satellites (Satellite peut faire référence à :)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont diversifiés et impliquent d'importantes différences...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est défini par les...)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

onde de choc (Une onde de choc est un type d'onde, mécanique ou d'une autre nature, associé à l'idée d'une transition brutale. Elle peut prendre la forme d'une vague de haute pression,...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents domaines :)

rayon X (Les rayons X sont une forme de rayonnement électromagnétique à haute fréquence dont la longueur d'onde est comprise approximativement entre 5 picomètres et 10...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière occupe de l'espace et possède...)

aéronautique (L'aéronautique inclut les sciences et les technologies ayant pour but de construire et de faire évoluer un aéronef dans l'atmosphère terrestre.)

avion (Un avion, selon la définition officielle de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), est un aéronef plus lourd que l'air, entraîné par un...)

industrie nucléaire (L’industrie nucléaire comprend l'ensemble des procédés de transformation et des acteurs économiques qui utilisent les propriétés du noyau...)

Des applications industrielles innovantes

vélocité (VéloCité est un service de prêt gratuit mis en place par la ville d'Angers qui fournit aux personnes qui habitent ou travaillent à Angers des bicyclette aux couleurs de la ville.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

ultra (ULTra (pour (en)« Urban Light Transport ») est un système de transport individuel de type Personal Rapid Transit (PRT), autrement dit un moyen de transport automatique collectif...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple...)

Une équipe de recherche internationale, rassemblant des chercheurs du Laboratoire d'utilisation des lasers intenses (École polytechnique / CNRS / CEA / UPMC), de l'Université d'Osaka (Japon) et du ROSATOM (Russie) vient de développer une techniquepermettant de déterminer, à l'échelle atomique, le niveau ded'un. Ces travaux, publiés le 3 juin 2017 dans la revueAdvances, ont un intérêt pour de nombreux domaines industriels, dont l'aérospatial.La compréhension du phénomène de fracture d'un matériau soumis à un taux de dé- formation intense est un problème crucial pourde travaux de. En dépit de son intérêt, son étude repose sur une description fine multi-échelle, entre l'échelle atomique et les processus macroscopiques qui sont seulement réalisables par des simulations atomiques. L'étude de ce type de phénomène, au niveau atomique et avec des résolutions temporelles très petites (de l'ordre de la picoseconde, 10^-12 s) était jusqu'à présent hors de portée des techniques expérimentales.Bruno Albertazzi,au Laboratoire d'utilisation des lasers intenses (LULI), s'est intéressé à développer une nouvelle plateforme expérimentale permettant de mesurer à l'échelle atomique une propriétéd'un matériau: sade spallation (ou de fracture), en se concentrant plus particulièrement sur le cas du tantale. Ses travaux viennent de faire l'd'une publication dans Science Advances le 3 juin.Afin de déterminer la pression de spallation à taux de déformation extrême d'un maté- riau, le chercheur du LULI et ses collègues ont menés une expérience sur SACLA (1) au Japon permettant de coupler undeavec un laser X (Xray free electron laser, XFEL). Le premier génère unedans l'(qui simule la collision de débris, particules, etc... avec un matériau par exemple), et le second, un faisceau de, permet de sonder laau niveau atomique et d'en déterminer le niveau de fracture.Les chercheurs se sont intéressés plus particulièrement à la pression de spallation (de fracture) du tantale, utilisé notamment dans la production de superalliages employés par exemple dans l'pour la construction des aubes de turbines des réacteurs d'ou dans l'pour la construction de centrales de type ITER. Cette expérience a montré qu'il était possible de comparer directement les résultats expérimentaux avec des simulations atomiques de large échelle et de contraindre ainsi le potentiel interatomique (2) du tantale.Connaître la pression négative à partir de laquelle un matériau se fracture à taux de déformation donné revêt un intérêt particulier dans de nombreux domaines, et notamment pour l'aérospatial. A titre d'exemple, les débris spatiaux, dont lamoyenne est de l'ordre de 10 km/s, peuvent gravement endommager les satellites et les navettes. Si la pression de fracture desutilisés dans la construction de ces différents élements aérospatiaux est connue, il devient alors possible de tester et de développer des matériaux innovants plus résistants.