Un nouvel invité dans la formation du système nerveux

Biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de...)



Figure: (A) La greffe de la lèvre dorsale du blastopore d'une gastrula d'amphioxus dans la partie ventrale de l'archentéron d'un embryon (Un embryon (du grec ancien ἔμϐρυον / émbruon) est un organisme en développement depuis la première division de l’œuf...) injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :) protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d'acides aminés liés entre eux par des liaisons...) stade (Un stade (du grec ancien στ?διον stadion, du verbe ?στημι istêmi, « se tenir droit et ferme ») est un...) bourgeon (Bourgeon peut faire référence à :)

© Stephanie Bertrand. Hector Escriva. Laurent Kodjabachian

système nerveux (Le système nerveux est un système en réseau formé des organes des sens, des nerfs, de l'encéphale, de la moelle épinière, etc. Il coordonne les mouvements musculaires, contrôle le fonctionnement...)

territoire (La notion de territoire a pris une importance croissante en géographie et notamment en géographie humaine et politique, même si ce concept est utilisé par d'autres sciences...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la nuit des temps par les hommes...)

poulet (Un poulet est une jeune volaille, mâle ou femelle, de la sous-espèce Gallus gallus domesticus, élevé pour sa chair.)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

inducteur (L'inducteur est une organe électrotechnique, généralement un électroaimant, ayant comme fonction d'induire un champ électromagnétique dans un induit : machine électrotechnique, alternateur, moteur.)

vertébré (Les vertébrés forment un sous-embranchement du règne animal. Ce taxon, qui dans sa version moderne exclut les myxines, est considéré comme...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

combinatoire (En mathématiques, la combinatoire, appelée aussi analyse combinatoire, étudie les configurations de collections finies d'objets ou les combinaisons d'ensembles finis, et les dénombrements.)

Homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme ». Par distinction, l'homme...)

La première étape au cours de la formation du système nerveux central des vertébrés est l'induction neurale. Ce processus permet à des cellules naïves d'adopter un destin neural suite à la réception de différents signaux émis par l'organisateur dorsal. En utilisant deux modèles animaux, les équipes d'Hector Escriva et Stéphanie Bertrand au laboratoire deintégrative des organismes marins et de Laurent Kodjabachian au laboratoire de Biologie du développement de Marseille, révèlent la conservation au cours de l'évolution du rôle majeur d'une nouvelledans ce processus. Cette étude, qui ouvre des perspectives inédites pour l'étude de l'évolution des mécanismes de l'induction neurale, a été publiée le 3 Juillet 2017 dans la revueLecentral (SNC) des vertébrés se forme à partir du feuillet embryonnaire le plus externe, l'ectoderme, qui donne aussi naissance à l'épiderme. La première étape de la formation du SNC est appelée induction neurale. En effet, les cellules de l'ectoderme sont d'abord naïves et adoptent le destin neural en réponse à des signaux émis par unembryonnaire voisin, l'organisateur dorsal. D'undemoléculaire, il a été proposé que l'induction neurale soit causée par l'inhibition de la voie de signalisation BMP (Bone Morphogenetic Protein). Cependant, il apparaît que d'autres signaux sont nécessaires, tel que leFGF (Fibroblast Growth Factor) chez le xénope et le. De plus, l'origine au cours de l'évolution du processus d'induction neurale et sonmoléculaire restaient jusqu'à présent mal connus. Les vertébrés font partie du groupe des chordés qui comprend aussi les tuniciers (ou urochordés), le groupe frère des vertébrés, et les céphalochordés (i.e. l'amphioxus). Cependant chez les urochordés il n'existe pas d'organisateur.Yann Le Petillon et ses collaborateurs ont montré que chez les céphalochordés (l'amphioxus), la lèvre dorsale du blastopore possède les mêmes capacités que l'organisateur des vertébrés. Pour ce faire, il a fallu mettre au point des expériences de microchirurgie sur un embryon de 80 mm, ce que personne n'avait réussi à reproduire depuis les années 1960. Les chercheurs ont observé que la greffe de la lèvre dorsale d'un embryon donneur sur un embryon receveur induisait la formation d'un deuxième axe embryonnaire, doté d'un tube neural. De plus, la greffe de cette même lèvre dorsale sur un explant d'ectoderme naïf provoque la répression du destin épidermique et l'induction du destin neural.Du point de vue moléculaire, les auteurs montrent que si l'induction neurale chez l'amphioxus nécessite l'inhibition de la voie BMP, elle est également sous le contrôle de la voie de signalisation Nodal, qui a souvent été considérée comme un signal anti-neural. De manière intéressante et inattendue, les résultats obtenus indiquent que ce signal est aussi unneural chez lemodèleD'un point de vue évolutif, cette étude suggère que l'ancêtre des chordés possédait un organisateur responsable du processus d'induction neurale. Concernant le contrôle moléculaire de ce processus, lesobtenues vont à l'encontre de l'existence d'un mécanisme universel et plaident en faveur d'une diversité de signaux dont lavarie dans les différentes lignées de chordés. L'identification de la voie Nodal comme un signal d'induction neurale conservé entre l'amphioxus et le xénope invite à la réflexion sur le rôle de Nodal chez l', une question qui peut être abordée aujourd'hui dans des cultures de cellules souches ou d'organoïdes.