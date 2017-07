Des systèmes supramoléculaires synthétiques vivants

Référence publication:

Contact chercheur:

Tous les êtres vivants ont constamment besoin de se nourrir ou de respirer tout en évacuant régulièrement les déchets qu'ils produisent. Pour ne pas dépérir, ils se nourrissent d'un "chimique" qui les maintient loin de leur équilibre. Ils sont ainsi capables de dissiper indéfiniment l'qui leur est fournie par le carburant. A date, les scientifiques sont parvenus à développer quelques systèmes synthétiques capables d'opérer hors-équilibre et de dissiper de l'énergie, mais aucun n'est en mesure de s'y maintenir longtemps, les systèmes retournent à un état d'équilibre et la dissipation d'énergie cesse.Des chercheurs de l'deet d'supramoléculaire (CNRS /de Strasbourg) sont parvenus à montrer qu'il était possible de maintenir indéfiniment un assemblage supramoléculaire synthétique hors de son équilibre thermodynamique. Pour cela, ils ont synthétisé une nouvellesusceptible de s'auto-assembler pour former des. L'auto-assemblage peut être activé par unequiles molécules à former de plus grandes fibres. Cette enzyme ad'un "carburant", l'triphosphate (ATP), afin de pouvoir effectuer ce "travail". Uneenzyme également présente en solution est cette fois-ci capable de désactiver les molécules assemblées en fibres longues, poussant le système supramoléculaire à retourner dans son état thermodynamique initial (fibres plus courtes). Ce système dissipe donc de l'énergie indéfiniment. En le plaçant dans unouvert, on retrouve unesimilaire aux cellules vivantes, où le "carburant chimique"comme les déchets engendrés ne s'accumulent pas.Ces travaux ouvrent la voie vers des systèmes supramoléculaires synthétiques "vivants", dont on peut espérer qu'ils seront unen mesure d'effectuer indéfiniment des tâches de plus en plus complexes. Ces travaux, sont publiés dans le journal NatureA.Sorrenti, J.Leira-Iglesias, A.Sato & T.M.HermansNon-equilibrium steady-states in supramolecular polymerizationNature Communications 19 juin 2017Thomas Hermans, Institut de science et d'ingénierie supramoléculaires - Strasbourg