Une revue de l'hydrologie nivale en zone Méditerranéenne

Des chercheurs du Centre d'études spatiales de la biosphère (CESBIO/OMP, CNRS / IRD / CNES / UPS), de l'Institut pyrénéen d'écologie (CSIC, Espagne) et du CNRS Liban ont réalisé une synthèse des études portant sur la ressource nivale dans les zones de montagnes soumises à l'influence duMéditerranéen.La fonte de laalimente les rivières dans de nombreux bassins versants desoumis à l'influence du climat méditerranéen, c'est-à-direde la, par exemple en France, en Espagne, au Liban, au Maroc mais aussi à l'des États-Unis et au Chili. Ces régions ont pourcommun de devoir faire face à uneaccrue sur la ressource en, à cause de multiples facteurs comme la croissance démographique, le développement économique et le changement climatique.Une synthèse basée sur plus de 600 articles montre qu'il existe de fortes disparités du point dedes réseaux de mesure in situ et des moyens consacrés à l'étude du manteau neigeux. Il ressort également que les processus qui régissent l'évolution du manteau neigeux sont relativement bien connus mais que la variabilité spatio-temporelle de ses propriétés physiques reste difficile à caractériser y compris dans les régions les mieux instrumentées.Lestels queet plus récemment Sentinel-2 permettent de cartographier laenneigée à une résolution décamétrique, qui est pertinente dans ce, mais ne fournissent qu'une information incomplète puisque les hydrologues et les personnes ende la gestion de l'eau sont surtout intéressés par l'équivalent en eau stocké dans le manteau neigeux. L'assimilation de cesdedans des modèles d'évolution du manteau neigeux, qui a beaucoup progressé récemment, s'impose comme une solution performante pour évaluer la ressource nivale à l'échelle des bassins versants dans les zones de montagne méditerranéennes. Les mesures in situ obtenues par les observatoires au sol restent néanmoins indispensables pour tester et développer ces approches. Enfin, il est important d'amplifier l'effort de mise à disposition des données issues de ces observatoires, ainsi que des codes de calcul développés sur ces différents sites, afin de faciliter le transfert de connaissances et les progrès dans ce domaine étroitement lié à celui de la gestion de la ressource en eau en zone Méditerranéenne.