Rendre les biens durables et plus facilement réparables

Parmi les propositions, figurent les points suivants:

Un label européen pour mieux informer les consommateurs

À savoir

Le Parlement européen souhaite promouvoir un allongement de la durée dedes produits, en remédiant notamment à l'obsolescence programmée des biens matériels et des logiciels.les produits devraient être conçus pour être solides, facilement réparés et de qualité: des "critères de résistance minimum" devraient être fixés par catégorie de produit dès leur conception;- si la période de réparation est supérieure à un, la garantie devrait être étendue en fonction de ce- les États membres devraient prévoir des mesures d'encouragement en faveur de produits durables et réparables, et encourager les réparations ainsi que les ventes en deuxième- ce qui pourrait contribuer à créer des emplois et à réduire les déchets;- les consommateurs devraient avoir la possibilité d'opter pour un réparateur indépendant: les solutions techniques, de sécurité ou logicielles qui empêchent les réparations en dehors des circuits agréés ne devraient pas être encouragées;- les pièces essentielles du produit, telles que les batteries et LED, ne devraient pas être fixées au produit, à moins que cela ne soit justifié pour des raisons de sécurité;- les pièces de rechange indispensables au bon fonctionnement du produit devraient être disponibles "à un prix proportionné à la nature et à la durée de vie du produit";- et uneà l'échelle européenne de "l'obsolescence programmée" ainsi qu'un système qui pourrait tester et détecter l'obsolescence programmée devrait être introduit,comme des "mesures dissuasives adaptées pour les consommateurs".Le Parlement demande à la Commission d'envisager un "label européen volontaire" comprenant notamment la durabilité, l'écoconception, et les capacités de modulation des composants pour accompagner le progrès du bien et la réparabilité.Par ailleurs, les députés proposent la création d'un "compteur d'" sur les produits de consommation les plus pertinents, notamment le gros, afin de mieux informer les consommateurs.La résolution a été adoptée par 662 voix pour, 32 voix contre et 2 abstentions."Nous devons redévelopper la réparabilité de l'des produits mis sur le marché. Nous devons faire en sorte que les batteries ne soient plus collées, mais soient vissées pour qu'on n'ait plusde jeter unquand la batterie tombe en panne. Nous devons faire en sorte que les consommateurs soient informés de la durée d'usage des produits et de notre capacité à les réparer", a déclaré lePascal Durand (Verts/ALE, FR).Selon unEurobaromètre de 2014, 77% des consommateurs européens préfèreraient réparer leurs biens plutôt que d'en acheter de nouveaux, mais sont en fin de compte contraints de les remplacer ou de s'en débarrasser car ils sont découragés par le prix des réparations et le niveau de servicePour plus d'information voir: