Des technologies de pointe pour Energy Observer navire à hydrogène

Légende de l'image

Détail des installations de la chaîne énergétique mises au point par le CEA

Détail de la chaîne hydrogène sur Energy Observer (c) Energy Observer © (c) Energy Observer



Fonctionnement du bateau selon trois modes

Le 6 juillet, Energy Observer, le premier navire à hydrogène autonome et sans émission de CO2 ni particule, a été baptisé lors de sonavant d'entamer son tour dudurant six ans. Depuis 2015, le CEA s'est vu confier par l'équipe d'Energy Observer la conception du système énergétique unique au monde intégrant un assemblage de différentes technologies: panneaux photovoltaïques haut rendement, électrolyseur,, batteries... Les ingénieurs-chercheurs ont œuvré à la conception et l'optimisation de l'du système de production et de gestion énergétique jusqu'à laduEnergy Observer est lad'un100 % renouvelable alliant énergies solaire,et, couplées à un système de stockage par batterieset unecomplète. Cet écrin technologique est lede vingt années deet développement du CEA-Liten (Laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux) qui entend prouver la maturité des technologies embarquées et le potentiel de la mixité énergétique et des énergies renouvelables au service d'un futur propre, performant et innovant.Les défis à relever par l'équipe composée des navigateurs et architectes navals d'Energy Observer et d'une trentaine d'ingénieurs du CEA-Liten ont été nombreux. Outre l'objectif d'autonomie complète etémission, il a fallu adapter les technologies au milieu plutôt hostile de la: salinité,, mouvement de... mais aussi à l'même duoù les espaces dédiés aux éléments de la chaîne énergétique sont étroits et difficiles d'accès. À ces contraintes s'ajoute également le critère dude l'équipement: plus l'ensemble est léger moins leconsomme d'. Au final, l'ensemble de la chaîne énergétique comptabilise un poids de 1,3au lieu des 30 tonnes habituelles que pourrait atteindre ce type d'installation.– Deux technologies différentes ont été intégrées pour réaliser les 120 m² de panneaux photovoltaïques. Les panneaux qui recouvrent lesont galbés pour épouser au mieux la forme arrondie de la coque ; ils ont été réalisés sur mesure. Des panneaux bifaces à hétérojonctions, qui permettent de capter à la fois les rayons directs duet ceux émis par réverbération sur l'et le bateau, sont installés à l'arrière et sur toute lade la coque.– Les batteries lithium-ion seront sollicitées pour le stockage à court terme et alimentent deux réseaux distincts: l'un de 400 V et l'autre de 24 V. Le premier est utilisé pour la gestion des appels de, la propulsion, l'et la compression de l'hydrogène ; le second pour laà bord et les équipements de contrôle-commande et de sécurité.Le stockage long-terme sera assuré par une chaîne hydrogène complète. Energy Observer est en effet équipé d'un désalinisateur, d'un électrolyseur, de réservoirs et d'une pile à(PAC). Cette chaîne permettra de produire de l'hydrogène à partir de l', de le stocker à bord et de l'utiliser commedans la PAC. L'issue de la pile à combustible sera remise dans le circuit tandis que laissue de la réaction sera valorisée pour lede l'eau sanitaire à bord.– Au-delà des installations pour capter et stocker l'énergie à bord du catamaran, les équipes du CEA-Liten ont également mis au point l'ensemble du système de gestion etde la chaîne énergétique. Il s'agit en effet d'assurer un fonctionnement optimal en fonction des ressources, variant selon l'et la météo, et de ladedu bateau. L'ensemble desdesera analysé en direct par les ingénieurs afin de proposer des scénarios adéquats.Lorsque le bateau est à quai, il ne consomme pas d'énergie hormis celle nécessaire à la vie à bord. L'énergie produite grâce au soleil et aurecharge les batteries Li-ion.le surplus est valorisé en démarrant la chaîne de production par électrolyse et de stockage hydrogène.Lorsque les conditions de navigation sont favorables, production et consommation sont à l'équilibre. Les batteriespour les appels de puissance et la gestion des intermittences des différentes sources d'énergies. Alors que le kite intelligent assurera une assistance pour de longues traversées, l'continuera de tourner et se comportera comme une, grâce à desréversibles, elle devient un hydrogénérateur.Lorsque la production par le solaire et l'éolien est insuffisante pour couvrir la consommation, la pile à combustible, via l'hydrogène stocké, prolonge l'autonomie du bateau.Energy Observer est le premier navire à hydrogène autonome en énergie et zéro émission propulsé aux énergies renouvelables: 120m2 de panneaux photovoltaïques, 2 éoliennes à axe, 1 aile de traction intelligente et 2 moteurs électriques convertibles en hydrogénérateurs. Grâce à ce mix énergétique, Energy Observer est le premier bateau au monde capable de produire son hydrogène à partir de l'eau de mer. Le chantier a été lancé en 2015 par Victorien Erussard, capitaine du navire, grâce au soutien de AccorHotels et Thélem assurances, rejoints depuis par Delanchy et d'autres entreprises telles qu', Prysmian group,ou Delta Dore. Le 26 juin 2017, Energy Observer a quitté Saint-Malo, son port d'attache, pour entamer un tour du monde de six ans, qui commence par une série d'escales françaises lancée à Paris cet été et qui s'achèvera à Monaco en décembre prochain.