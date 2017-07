Comment arrêter les véhicules à distance



Une équipe de l'UE a conçu des moyens sûrs pour arrêter le véhicule d'un suspect en utilisant des champs électromagnétiques à haute énergie. Elle a également mené des tests de sécurité et étudié les questions légales et éthiques liées à cetteLorsque cela s'avère nécessaire, la police dispose de plusieurs méthodes pour arrêter un, mais la plupart provoquent des dégâts et comportent certains risques. Les forces de l'ordre ontd'une méthode plus sûre et plus simple.LeSAVELEC (Safe control of non cooperative vehicles through electromagnetic means), financé par l'UE, a travaillé à la mise aud'une telle méthode. Il a étudié les moyens de désactiver un véhicule en utilisant des méthodes électroniques, dont des impulsions électromagnétiques et des micro-ondes de forteLes partenaires du projet ont abordé certaines questions liées à ses propositions, dont les problèmes de sécurité, juridiques et éthiques. Pour atteindre ses objectifs, le projet a commencé par identifier les utilisations potentielles de cette technologie et par recueillir l'des parties prenantes sur ce sujet. Il en a résulté neuf scénarios.L'équipe a également défini les principales exigences de la mission, comme laet la distance de la cible. Les autres considérations portaient entre autres sur lacommerciale des composants et leur valeur économique. Les chercheurs ont également étudié les prescriptions enderelatives aux véhicules et identifié les systèmes automobiles vulnérables.SAVELEC a diffusé ses recherches par le biais de sonet d'un atelier sur le sujet. En parallèle, l'équipe a mis au point des mécanismes de conformité éthique et mis en place un conseil consultatif éthique.Elle a également réalisé des études d'unet cherché un accord pour uned'essai avec des volontaires. En utilisant des simulations, l'équipe a analysé les conséquences de l'exposition des personnes aux impulsions électromagnétiques et aux micro-ondes de forte puissance. Le projet a également évalué les risques associés à l'utilisation de ces dispositifs à proximité d'atmosphères explosives.Toutes ces recherches ont débouché sur la mise au point et les essais d'un prototype expérimental end'évaluer cette technologie. Pour évaluer la technologie dans un scénario réaliste, les chercheurs ont utilisé une véritable voiture sur une piste contrôlée.Si ces travaux débouchent sur une commercialisation, les résultats du projet SAVELEC devraient avoir trois conséquences essentielles. Ils sensibiliseront les décideurs et produiront un cadre légal, démontreront l'intérêt de la technologie ainsi que son innocuité pour les citoyens.Pour plus d'information voir: projet SAVELEC