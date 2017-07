Les expériences LHC affinent leurs mesures de précision

Des dizaines de nouveaux résultats, issus de l'ensemble des données disponibles des expériences du Grand collisionneur de hadrons, sont présentés pour la première fois à la conférence EPS. (Image: EPS-HEP 2017)

La communauté mondiale de la physique des particules se réunit cette semaine à Venise (Italie) pour la Conférence internationale sur la physique des hautes énergies de la Société européenne de physique (EPS-HEP 2017). Des dizaines de nouveaux résultats, issus de l'desactuellement disponibles des expériences du Grandde hadrons LHC, y sont présentés pour la première fois.Ces deux dernières années, le LHC a fonctionné avec la régularité d'une montre suisse et aun grandde données aux expériences, dépassant toutes les attentes. Avec une plus grande(c'est-à-dire un plus grandde collisions) et davantage de données, les physiciens peuvent maintenant explorer les interactions les plus fondamentales entre les particules avec une sensibilité et une précision sans précédent.Parmi les nouveaux résultats présentés à cette conférence, on peut citer des études détaillées dude Higgs : cinq ans après l'annonce de sa découverte, les physiciens étudient maintenant à lacette particule si particulière, et acquièrent ainsi une meilleure connaissance de la manière dont elle interagit avec les autres particules., explique Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN.Le Modèle standard prédit très précisément la manière dont leinteragit avec les différents types de particules. Sa premières'appuyait sur des mesures de sa désintégration en d'autres bosons (W, Z, g). Les collaborations ATLAS et CMS observent à présent comment le boson de Higgs se désintègre directement en fermions, la famille des particules fondamentales qui constituent la, par exemple en quarks ou en leptons.La collaboration ATLAS rapporte le premier indice de la désintégration du boson de Higgs en unede quarks b, avec une significationde 3,6 sigmas. Même si, d'après les prédictions du Modèle standard, cette désintégration devrait avoir lieu dans plus de la moitié des désintégrations du boson de Higgs, elle est très difficile à distinguer des processus similaires appartenant au, explique Karl Jakobs, porte-parole de l'expérience ATLAS.. "Après l'observation récente de la désintégration du boson de Higgs en deux leptons tau, la collaboration CMS présente la première observation de cette désintégration par une seule expérience, avec une signification statistique de 5,9 sigmas.", indique Joel Butler, porte-parole de la collaboration CMS.Grâce au grand volume de données disponible, les expériences LHC peuvent également tester d'autres propriétés du Modèle standard avec une plus grande précision. CMS présente ainsi la meilleure mesure, auprès du LHC, de l'deélectrofaible, un paramètre-clé du Modèle standard qui détermine une relation solidement prédite entre les masses des bosons W et Z. La collaboration ATLAS présente aussi le premier indice d'un processus important mais rare faisant intervenir l'faible, et dans lequel sont produits unt unique et un boson Z.Les expériences LHC sont aussi très actives dans lade physique au-delà du Modèle standard ; un grand nombre de nouveaux résultats relatifs aux recherches sur lasont aussi présentés à Venise., explique Eckhard Elsen, directeur de la recherche et de l'informatique du CERN.Un haut niveau de précision est également au menu en ce qui concerne l'interaction forte, comme le montre l'observation d'une nouvelle particule contenant deux quarks c et un quark léger , l'amélioration de la précision des mesures de l'matière-antimatière réalisées par LHCb, et une longue série de résultats obtenus par toutes les expériences à partir des collisions d'ions lourds. La collaboration ALICE a notamment présenté l'une des mesures les plus précises de la durée de vie de l'hypertriton, noyau exotique contenant un quark s, qui est produit en abondance dans les collisions du LHC.