Une base de données de la température de la planète des deux derniers millénaires

Figure: à gauche, carte montrant la distribution géographique des enregistrements de températures utilisés pour reconstruire le climat des deux derniers millénaires ; à droite, courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments, les lignes polygonales et les...) température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de...) planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne...) temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en luminosité du cyan à une teinte...)

En 2008, des chercheurs ont commencé à répertorier et analyser des enregistrements de paléotempératures couvrant les deux derniers millénaires et publiés dans la littérature scientifique, dans le cadre du projet 2kNetwork sous l'égide du projet Past Global Climate Change (PAGES). S'en est suivie la publication d'une série d'articles scientifiques documentant les températures pour chaqueet d'un article de synthèse desde l'des continents basé sur la première version de la(PAGES2k, 2013). Depuis, les données océaniques ont été ajoutées. La dernière version de la base de données est sortie le 11 juillet 2017 dans la revue Scientific Data publiée par Nature Publishing Group. Elle est cosignée par près de 100 climatologues, donc quatre chercheurs français de l'ISEM, du CEREGE, du LSCE, et de LOCEAN, et contient près de 700 enregistrements.La version 2.0 de la base de données de paléotempératures du groupe de travail PAGES2k, unessentiel de la reconstruction et de la modélisation du climat des deux derniers millénaires, est publiée en ligne cette semaine dans la revue internationale Scientific Data. C'est à cela version la plus ouverte, complète et détaillée de l'ensemble des données PAGES2k. Elle constitue une ressource importante pour les chercheurs qui travaillent sur le climat et son évolution depuis le début de notre ère.Notre connaissance des températures globales avant les mesures météorologiques en routine repose sur les données dites "proxy", issues d'archives paléoclimatiques biologiques et géologiques qui fournissent des informations indirectes sur les températures passées. L'épaisseur des anneaux de croissance d'arbres, par exemple, a tendance à être plus importante pendant les années plus chaudes, ce qui permet d'obtenir des estimations indirectes du changement de la température de l'pendant toute lade l'. La base de données PAGES2k comprend des proxys de paléotempératures provenant d'un certaind'autres d'archives distinctes, notamment les coraux, les carottes deet les sédiments marins et lacustres.Une analyse de l'ensemble de cette base de données montre une tendance au refroidissement à long terme jusqu'au 19e, suivie d'une forte tendance au réchauffement quide manière remarquable l'évolution des températures de la période préindustrielle. Ce résultat est en accord avec un grand nombre d'études dans ce domaine de recherches, notamment les simulations paléoclimatiques ainsi que les résultats publiés sur la version antérieure, plus limitée, de la base de données PAGES2k.La nouvelle version de la base contient pour la première fois des séries temporelles marines, mais aussi de nouveaux enregistrements publiés depuis 2013. Au, la base de données regroupe 692 enregistrements provenant de 648 sites géographiques, issus de tous les continents et. Les données ont été sélectionnées et examinées avec rigueur par les membres du consortium dans le cadre d'un travail collectif, selon un ensemble de critères cohérents et transparents. La base de données finale, accessible à tous par, permet à quiconque de télécharger, d'utiliser et d'analyser ces données. Elle est fournie sous un format standardisé avec un code permettant de l'utiliser sous Matlab, R ou Python.