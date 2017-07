Des implants osseux intelligents

Des chercheurs européens ont réuni leurs compétences pour créer de nouveaux implants biomédicaux. Grâce à une approche innovante, ils ont réalisé toute une série de matrices favorisant la croissance et la différenciation des cellules.Lede la population couplé à l'augmentationdud'accidents entraîne l'accroissement des besoins en implants orthopédiques. Pour soigner les fractures osseuses ou réparer efficacement les tissus endommagésen améliorant la récupération post-implantatoire et en réduisant les coûts opérationnels, de nouvelles approches sont nécessaires dans la réalisation même de ces implants osseux.LePLASMANANOSMART (Plasma- and electron beam-assisted nanofabrication of two-dimensional (2D) substrates and three-dimensional (3D) scaffolds with artificial cell-instructive niches for vascular and bone implants), financé par l'UE, a justement exploré de nouvelles voies de préparation de substrats 2D ou de matrices tridimensionnelles fonctionnelles. Les partenaires du projet voulaient utiliser ces matrices pour construire des niches synthétiques de croissance cellulaire adaptées aux implants cardiovasculaires et osseux.Commede départ, les chercheurs ont sélectionné le poly(?-hydroxybutyrate), le polycaprolactone et le poly(3-hydroxybutyrate-co-hydroxyvalérate) (PHBV) ainsi que des alliages métalliques et un enrobage en hydroxyapatite (HA). Différentes matrices de structure, morphologie, stœchiométrie et épaisseur variables ont ainsi été générées avec un revêtement nanostructuré. En visualisant la structurede ces matrices par rayons X, les chercheurs ont pu établir la meilleure composition endeet de résistance à la corrosion. Les rayons X se sont de fait, révélés und'analyse de haute résolution pour la détermination de la taille et de la répartition spatiale des nanoparticules.Le revêtement constitué dede calcium a montré qu'il facilitait de manière très efficace, l', la prolifération et la différenciation des cellules. Les composites contenant des nanoparticules à base d'hydroxyapatite et enrichies en particules inorganiques présentaient également des propriétés mécaniques et biologiques améliorées.En s'appuyant sur laphotonique et électronique, les chercheurs ont pu étudier la morphologie et la croissance des cellules sur des substrats debidimensionnels et sur des milieux tridimensionnels plus proches de l'physiologique des tissus. Afin d'imiter ce dernier et pouvoir étudier l'des cellules avec les matériaux de la matrice, ils ont utilisé des bioréacteurs fermés dans lesquels ils ont introduit les nutriments et éliminé les produits ducellulaire de manière continue.Les résultats de cette étude ont été communiqués au grand public en mettant plus particulièrement l'accent sur l'importance de ces nouveaux biomatériaux pour l'amélioration de laquotidienne. Ces matrices générées pour la construction d'implants osseux remplaceront à terme les matériaux bio-inertes et bioactifs en ouvrant la voie à l'exploitation de niches artificielles qui soutiennent la croissance et la différenciation cellulaire.Pour plus d'information voir: