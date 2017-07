Arrêt cardiaque et lésions cérébrales: l'hypothermie à la rescousse



Illustration: Benoit Leblanc

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale, au crayon, levée sur le terrain. ...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

cerveau (Le cerveau est le principal organe du système nerveux central des animaux. Le cerveau traite les informations en provenance des sens, contrôle de nombreuses fonctions du corps, dont la motricité volontaire, et...)

mort (La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si on a pu parler de la mort dans un sens cosmique plus général, incluant par exemple la mort des étoiles). Chez les organismes...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure du temps. La seconde d'arc est une mesure d'angle...)

vie (La vie est le nom donné :)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

L'hypothermie pourrait aider

doctorat (Le doctorat (du latin doctorem, de doctum, supin de docere, enseigner) est généralement le grade universitaire le plus élevé. Le titulaire de ce...)

corps humain (Le corps humain est la structure physique d'une personne.)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

froid (Le froid est la sensation contraire du chaud, associé aux températures basses.)

thérapeutique (La thérapeutique (du grec therapeuein, soigner) est la partie de la médecine qui étudie et applique le traitement des maladies.)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent : Quelle chaleur !)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle...)

situation (En géographie, la situation est un concept spatial permettant la localisation relative d'un espace par rapport à son environnement proche ou non. Il inscrit un lieu dans un cadre plus général afin de le qualifier à travers...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

La solution : un respirateur liquidien



Le respirateur liquidien

Photo: Fournie

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire...)

respiration (Dans le langage courant, la respiration désigne à la fois les échanges gazeux (rejet de dioxyde de carbone, CO2, appelé parfois de façon...)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de pressuriser les...)

patient (Dans le domaine de la médecine, le terme patient désigne couramment une personne recevant une attention médicale ou à qui est prodigué un soin.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une évolution progressive allant du...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz tend à occuper...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière...)

sang (Le sang est un tissu conjonctif liquide formé de populations cellulaires libres, dont le plasma est la substance fondamentale et est présent chez la plupart des animaux. Un humain...)

poumon (Le poumon est un organe invaginé permettant d'échanger des gaz vitaux, notamment l'oxygène et le dioxyde de carbone. L'oxygène est nécessaire au métabolisme de...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et des transferts...)

délai (Un délai est d'après le Wiktionnaire, « un temps accordé pour faire une chose, ou à l’expiration duquel on sera tenu de faire une certaine chose....)

Plus de transplantations d'organes possible

heure (L'heure est une unité de mesure :)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

train (Un train est un véhicule guidé circulant sur des rails. Un train est composé de plusieurs voitures (pour transporter des personnes) et/ou de plusieurs wagons (pour transporter des marchandises), et peut être tracté par une...)

décennie (Une décennie est égale à dix ans. Le terme dérive des mots latins de decem « dix » et annus « année.)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

activité physique (L'activité physique regroupe à la fois l'exercice physique de la vie quotidienne, maison, jardinage, commissions, travail, marche usage des escaliers déplacements transports,...)

Avec une population sans cesse vieillissante, nos aînés font face à un spectre sournois : l'arrêt cardiaque, deux mots bien anodins qui, une fois réunis, donnent l'effroi. Seulement au Canada, on recense une crise cardiaque à toutes les septtotalisant 16 000 victimes chaque. Dès l'arrêt du coeur, le manque d'aucrée un ravage en provoquant lade millions de neurones. À ce moment, si aucune action n'est entreprise, les chances de survie s'amoindrissent chaque. Bien que dans certains cas le coeur peut se remettre à battre, trop souvent les dommages irréversibles causés au cerveau ne permettent qu'un retour à unevégétative. Heureusement, des chercheurs du groupe INOLIVENT de l'de Sherbrooke s'intéressent à ce problème. Ce groupe de chercheurs formé d'ingénieurs, de physiologistes et de médecins a mis auune technique qui tire ses principes de gens noyés englaciale puis réanimés sans aucune séquelle.Dans un article publié récemment, signé par Mathieu Nadeau, étudiant auen codirection génie-médecine, on y décrit une méthode prometteuse permettant de refroidir lede façon ultra-rapide en lui administrant undans les poumons. Le refroidissement corporel, défini comme l'hypothermie, est une technique reconnue pour prévenir les dommages cérébraux des suites d'un arrêt cardiaque. Les effets sont d'autant plus bénéfiques lorsqu'elle est induite rapidement. Hélas, l'humain étant fondamentalement conçu pour combattre les pertes de, il va de soi qu'il n'est pas simple d'en abaisser la. Les techniques actuellement utilisées sont lentes et difficiles à contrôler. Alors, que faire lorsqu'on se retrouve dans uneoù l'on doit induire une hypothermie contre le gré du corps, à l'encontre de ses mécanismes et que lepresse ?C'est donc avec ce mandat que l'équipe a conçu et fabriqué un respirateur liquidien. Un appareil qui prend enlaavec un liquide plutôt qu'avec de l'. En contrôlant la température du, on s'en sert alors pour induire l'hypothermie thérapeutique de façon ultra-rapide, précise et sécuritaire. Ce concept, en apparence peu orthodoxe, prendsonlorsqu'on sait que le liquide utilisé, un perfluorocarbone, permet de transporter près de 15 fois plus d'oxygène que l'eau et 1600 fois plus de chaleur que l'air. C'est donc l'appareil qui se charge d'introduire le liquide qui apporte l'oxygène dans les poumons tout en retirant lecarbonique lors de l'expiration. Lad'échange entre les alvéoles pulmonaires et leéquivaut à un terrain de tennis, ce qui fait duun véritable échangeur gazeux et. Ainsi, comme un radiateur, il est possible de contrôler la température corporelle par la température du liquide qu'on y insère. C'est donc dans unde cinq minutes qu'on arrive à l'hypothermie contrairement aux techniques traditionnelles qui nécessitent des heures.En plus de sauver des vies par action directe, l'hypothermie possède un avantage indirect moins bien connu mais tout aussi important. En effet, la préservation des organes par le froid telle que décrite par le modèle pourrait permettre la conservation et la transplantation de plus d'organes. À l'où l'attente chez les patients-receveurs augmente, toute technique visant à accroître lede dons disponibles est la bienvenue. Ainsi l'impact potentiel de l'hypothermie thérapeutique induite par la ventilation liquidienne est indéniable. Les recherches vont bonet nous devrions assister aux premiers essais chez l'humain avant la prochainece qui est très encourageant.D'ici là, la meilleure façon de prévenir un arrêt cardiaque c'est encore de mangeret de pratiquer l'