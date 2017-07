Nos ancêtres ont eu le sang chaud juste avant l'extinction du Permien-Trias

Depuis quand a-t-on le sang chaud ? L'âge d'apparition de ce caractère chez les ancêtres des mammifères était jusque-là débattu. Des analyses de datation ont été menées sur 90 fossiles au sein d'une collaboration internationale impliquant notamment le Laboratoire dede Lyon –, planètes,(CNRS/ENS de Lyon/UniversitéLyon 1). Les chercheurs ont montré que les espèces àchaud sont apparues dans notre lignée au cours du Permien supérieur, il y a 252 à 259 millions d'années. Ce caractère nouveau aurait d'ailleurs favorisé leur survie lors de l'du Permien-Trias, il y a 252 millions d'années. Ces travaux sont publiés le 18 juillet 2017 dans la revueAujourd'hui, seuls les oiseaux et les mammifères sont à la fois capables de produire leurcorporelle, on parle d'endothermie, et de la maintenir à uneélevée et constante, c'est l'homéothermie. Lade ces deux caractéristiques, l'endo-homéothermie, est apparue audes thérapsides, ancêtres reptiliens des mammifères. Il y a 270 à 252 millions d'années, les thérapsides formaient six sous-groupes dont l'un d'eux, les cynodontes, a donné les mammifères. Les chercheurs ont rassemblé 90 fossiles découverts endu, au Lesotho, au Maroc et en Chine, dont 63 de thérapsides appartenant à 22 espèces différentes, afin d'en étudier la composition isotopiquede l'. Les deux isotopes stablesO etO sont en effet incorporés différemment dans les os et les dents en fonction dudes animaux. Ainsi, unà sang chaud aura une composition isotopique distincte d'un autre à sangpartageant le même environnement.Les différences de composition isotopiques entre certains thérapsides et d'autres espèces contemporaines ont révélé que huit espèces, issues de deux lignées différentes de thérapsides, étaient déjà endo-homéothermes quelques millions d'années avant l'extinction du Permien-Trias. L'une d'entre-elle, les dicynodontes est maintenant éteinte, mais la, les cynodontes, a donné les mammifères. Toutes deux ont survécu à l'extinction d'il y a 252 millions d'années, alors que 75% des espèces terrestres ont péri. La clé de leur résistance aux changements climatiques brutaux pourrait résider dans leur endo-homéothermie.Au sein d'une collaboration internationale, ces travaux impliquent le Laboratoire de géologie de Lyon: Terre, planètes et environnement (CNRS/ENS de Lyon/Université Claude Bernard Lyon 1), le Laboratoire d'écologie des systèmes naturels anthropisés (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/ENTPE), le Laboratoire dedu globe de(CNRS/IPGP/Université Paris Diderot), le Centre de recherches en paléobiodiversité et paléoenvironnements (CNRS/MNHN/UPMC), l'sud-africaine du Witwatersrand ainsi que l'chinoise des sciences.