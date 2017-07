Découverte de la plus petite étoile connue de l'Univers

Comparaison entre EBLM, Trappist-1 (l'étoile aux 7 planètes), Jupiter et Saturne. © UNIGE

La plus petite étoile mesurée à ce jour, de même taille de Saturne, a été découverte par une équipe internationale d'astronomes dirigée par l'Université de Cambridge, grâce au télescope de l'Université de Genève (UNIGE) installé au Chili. Il est probable que sa taille soit la plus petite possible pour une, c'est-à-dire un astre où a lieu lade l', soit laqui se produit dans le. Une découverte publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics.Les scientifiques ont détecté la petite étoile EBLM JO555-57b lors de laded'exoplanètes appelée WASP, à laquelle participe le Département d'de la Faculté des sciences de l'UNIGE. WASP est une expérience qui enregistre des courbes dede centaines d'étoiles dans l'espoir de détecter des minis éclipses provoquées par le passage d'unedevant celles-ci. Cette technique permet de connaître avec précision lede l'qui passe devant l'étoile. En effet, plus la baisse de lumière provoquée par l'est importante, plus la taille de l'objet qui passe devant l'étoile est grande.EBLM J0555-57b a été repérée après avoirplusieurs fois devant son étoile EBLM J0555-57, une étoile beaucoup plus brillante. Les astronomes ont estimé que le diamètre de ce qu'ils croyaient être une planète était équivalent à celui de Saturne. Quelle ne fut pas leur surprise lorsque, avec l'instrument CORALIE installé sur lesuisse de l'UNIGE à La Silla au Chili, ils mesurèrent pour EBLM J0555-57b uneéquivalente à environ 8% de celle du Soleil, soit la masse théorique minimum pour une étoile. Une telle masse pour une étoile de la taille de Saturne engendrent à lade cette petitehyper dense une300 fois supérieure à celle que nous ressentons à la surface de laBien qu'elles soient les plus nombreuses dans l', les étoiles avec des rayons et des masses de moins de 20% de ceux du soleil sont encore mal comprises. De nombreux projets à travers lesont mis en place dans le but de trouver desde la Terrede petites naines rouges. "LeELMB est unessentiel dans cet quête internationale" a déclaré Stéphane Udry, directeur du Département d'astronomie de l'UNIGE.