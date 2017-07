Micro-algues marines: maxi-diversité génétique

Figure 1. La microalgue verte Ostreococcustauri (Chlorophyte).

© Martin Hohmann-Marriott

Figure 2. Prélèvement, isolement, séquençage et analyse des génomes d'une population de la microalgue Ostreococcustauri. La culture des microalgues en laboratoire permet de tester leur susceptibilité aux prasinovirus isolés dans le même milieu et ainsi d'établir un lien entre caractères génétiques et immunité anti-virale.

© Equipe de Génomique (La génomique est une discipline de la biologie moderne. Elle étudie le fonctionnement d'un organisme, d'un organe, d'un cancer, etc. à l'échelle du...)

Les microalgues planctoniques, invisibles à l'oeil nu, sont à la base de la chaine alimentaire de l'écosystème marin et constituent un réservoir de biodiversité encore méconnu. L'analyse des génomes complet d'une population naturelle d'une minuscule microalgue verte,, par un consortium international a permis de révéler une hypervariabilité chromosomique inédite, associée à l'immunité cellulaire auxà ADN double brin. Cette étude a été publiée le 5 juillet 2017 dans la revueUn consortium international composé de chercheurs de trois laboratoires Français, d'un centre deaméricain et d'un laboratoire du Royaume-Uni, coordonné par l'équipe "Genomique Evolutive et Environnementale du Phytoplankton" au laboratoire deIntégrative des Organismes Marins, a caractérisé lad'une population naturelle de la microalgue verte,(Chlorophyte) échantillonnée dans leduL'utilisation des nouvelles technologies de séquençage "long reads" (PacBio) a permis aux chercheurs de résoudre non seulement l'énigmatique séquence des chromosomes portant le locus du déterminisme sexuel de cette microalgue, mais aussi la structure d'unimpliqué dans l'immunité de ces microalgues aux virus à ADN double brin omniprésents dans leur milieu naturel. Ce chromosome présente une hypervariabilitécaractérisée par des réarrangements massifs, accompagnés de duplications en série de petites séquences de ce chromosome, ainsi que d'intégrations de séquences d'ADN extra-chromosomiques.Ce type de réarrangements massifs du patrimoine génétique n'est pas sans rappeler le phénomène deobservé récemment dans les génomes de cellules cancéreuses. Il est encore trop tôt pour établir un lien entre infection virale, réarrangements chromosomiques et immunité cellulaire mais l'élucidation des mécanismes moléculaires à l'origine de cette hypervariabilité génétique devrait permettre d'apporter des éléments de réponse à cette question. Cette analyse suggère un rôle insoupçonné des virus à ADN double brin dans l'évolution de l'des génomes eucaryotes.