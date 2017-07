Une photosynthèse "artificielle" pour recycler le CO2

Vers une production de "carburant solaire"



© NASA

Référence publication:

Contacts chercheurs:

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents de la Marne et de la Seine en...)

Une équipe de chercheurs du Laboratoire d'électrochimie moléculaire (Université Paris Diderot/CNRS) vient de développer un procédé capable de transformer le dioxyde de carbone (CO2) en méthane (CH4) à l'aide de lumière solaire et d'unmoléculaire à base de. Cette découverte représente une avancée car le CO2 est uneparticulièrement, rejetée enpar les activités humaines et dont l'impact sur le changement climatique est connu. Ces résultats ouvrent une nouvelle voie vers la production de "solaire" et ledu CO2. Ces travaux sont publiés dans la revue Nature le 17 juillet 2017.Aujourd'hui considéré comme un, le recyclage du CO2, utilisé en tant quepremière, est un défi majeur pour laet un enjeu politique de premier plan. Marc Robert et Julien Bonin ont mis auun procédé capable de le convertir en, principal composant duqui est la troisième source d'la plus utilisée auaprès leet le charbon.Au cours de ce processus, la molécule de CO2 perd progressivement sesd'qui sont remplacés par des atomes d', stockant au passage de l'énergie sous forme de liaisons chimiques. Cette transformation, dite "réaction de réduction", permet d'obtenir une variété de composés allant duet de l'formique (des matières premières clés pour l'industrie chimique) au méthanol (un carburant liquide), jusqu'au méthane, forme la plus réduite ayant concentré le plus d'énergie.Si la plupart des processus connus utilisent des catalyseurs basés sur des métaux rares et précieux, les deux chercheurs ont développé unà base de fer, unabondant, accessible et peu coûteux sur. Aucun autre catalyseur moléculaire n'avait permis à cede réaliser la réduction complète du CO2 en CH4. Ce processus catalytique fonctionne àetambiantes, en utilisant lasolaire comme seule source d'énergie, et ouvre la voie à une utilisation circulaire du CO2.En démontrant que lade la lumière solaire et d'un catalyseur à base de fer est capable de transformer le CO2 en une molécule à fort contenu énergétique, le Laboratoire d'électrochimie moléculaire montre qu'il est possible de stocker l'renouvelable en une forme de carburant compatible avec les infrastructures industrielles et les réseaux d'énergie existants.Visible-light driven methane formation from CO2 with a molecular iron catalyst. Nature, le 17 juillet 2017 Heng Rao, Luciana C. Schmidt, Julien Bonin, Marc RobertMarc ROBERT -Diderot/CNRSJulien BONIN - Université Paris Diderot/CNRS