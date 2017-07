Le cerveau plus malléable qu'on ne le croyait

maladie (La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.)

traumatisme (Un traumatisme est un dommage de la structure ou du fonctionnement du corps ou du psychisme. Il peut être dû à un agent ou à une force extérieure, de nature physique ou chimique. Il est donc...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel...)

hôpital (Un hôpital est un lieu destiné à prendre en charge des personnes atteintes de pathologies et des traumatismes trop complexes pour pouvoir être traités à domicile ou dans le cabinet d'un...)

Montréal (Montréal est à la fois région administrative et métropole du Québec[2]. Cette grande agglomération canadienne constitue un centre majeur du commerce, de l'industrie, de la culture, de la finance...)

cerveau (Le cerveau est le principal organe du système nerveux central des animaux. Le cerveau traite les informations en provenance des sens, contrôle de nombreuses...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du...)

usage (L’usage est l'action de se servir de quelque chose.)

aire (Aires (en espagnol, les airs) est une compagnie aérienne intérieure de Colombie.)

déplacement ( En géométrie, un déplacement est une similitude qui conserve les distances et les angles orientés. En psychanalyse, le déplacement est mécanisme de défense déplaçant la valeur, et finalement le sens En architecture...)

écran (Un moniteur est un périphérique de sortie usuel d'un ordinateur. C'est l'écran où s'affichent les informations saisies ou demandées par l'utilisateur et générées ou...)

inverse (En mathématiques, l'inverse d'un élément x d'un ensemble muni d'une loi de composition interne · notée multiplicativement, est un élément y tel que x·y = y·x = 1, si 1 désigne...)

cécité (La cécité est l'état d'une personne privée de la vue. Le terme cécité vient du mot latin cæcus, aveugle. La...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

recherche fondamentale (La recherche fondamentale regroupe les travaux de recherche scientifique n'ayant pas de finalité économique déterminée au moment des travaux. On oppose en général la recherche fondamentale à la recherche...)

cortex (En biologie, le cortex (mot latin signifiant écorce) désigne la couche superficielle ou périphérique d'un tissu organique.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

rendu (Le rendu est un processus informatique calculant l'image 2D (équivalent d'une photographie) d'une scène créée dans un logiciel de...)

Qu'il s'agisse de la maîtrise d'un sport ou d'un instrument de musique, la répétition est essentielle à l'apprentissage. Comme le dit le vieil adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce principe s'applique également à l'entraînement cérébral, démarche non effractive prometteuse pour pallier les déficiences consécutives à uneou à unneurologiques.Grâce aux chercheurs de l'etneurologiques de(le Neuro) de l'Université McGill, on sait aujourd'hui à quelleest malléable. Et ce savoir pourrait unêtre mis au service des personnes qui, par exemple, ont subi un accident vasculaire cérébral (AVC).En effet, les chercheurs Dave Liu et Christopher Pack ont montré que l'entraînement pouvait changer l'que fait le cerveau de l'information sensorielle. Plus précisément, ils ont établi que, selon l'entraînement cérébral réalisé en amont, une région du cerveau appelée "?médiotemporale (MT)?" pouvait être absolument essentielle à la perception visuelle ou, au contraire, parfaitement accessoire.On savait déjà que l'aire MT participait à la perception visuelle du mouvement. De fait, le sujet ayant des lésions de l'aire MT n'arrive plus à percevoir ledes objets : il les distingue nettement lorsqu'ils sont immobiles, mais ne les voit pas bouger. Pourtant - et c'est là un fait bien établi - l'aire MT est loin d'être la seule région cérébrale intervenant dans la perception visuelle du mouvement. Il y a donc là quelque chose de mystérieux, certes, mais également une perspective intéressante : l'existence d'autres voies qui pourraient prendre la relève en l'absence de l'aire MT.Dans la plupart des études sur le rôle de l'aire MT, on demande au sujet d'indiquer dans quelle direction se déplacent de petits points sur un, parce qu'il a été prouvé que cet exercice active cette région du cerveau. Pour déterminer dans quelle mesure l'aire MT est essentielle à la perception de ces mouvements, les deux chercheurs du Neuro ont usé d'un subterfuge fort simple : ils ont remplacé les points mobiles par des lignes mobiles, sachant que ces dernières stimulent moins l'aire MT et davantage d'autres territoires cérébraux. Étonnamment, les sujets ont parfaitement perçu le déplacement des lignes, même après la désactivation temporaire de l'aire MT.À l', les sujets ne voyaient pas bouger les points après la désactivation temporaire de l'aire MT. Et cette "?du mouvement?" a persisté après le passage des points aux lignes mobiles, ce qui indique que les effets de l'entraînement étaient très difficiles à neutraliser. De fait, les effets de l'exercice exécuté au moyen de points mobiles sont demeurés décelables pendant des semaines. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une légère modification de l'entraînement peut amener de profonds changements dans le cerveau.Cettepourrait trouver une application clinique. Par exemple, de nombreuses victimes d'AVC perdent laen raison des lésions cérébrales causées par la diminution de l'apport sanguin dans une région du cerveau nécessaire à la vision. Or, ces patients pourraient un jour recouvrer la vue en amenant leur cerveau, par un entraînement adapté, à faire appel à des aires cérébrales saines pour réaliser la perception visuelle."?Après des années de, nous avons une assez bonne idée des territoires cérébraux en jeu dans la perception visuelle?", affirme Christopher Pack, auteur principal de l'article. "?Certaines aires ducérébral sont extrêmement sensibles à des caractéristiques visuelles bien définies, soit les couleurs, les lignes, les formes et les mouvements. À partir de cette information, nous pourrions élaborer des protocoles conçus de manière à solliciter plus ou moins certaines régions du cerveau dans la perception visuelle, en fonction des besoins du sujet. C'est unfort prometteur auquel nous commençons à travailler dès aujourd'hui.?"Cette étude a été financée par les Instituts deendu Canada. Le comptea été publié dans la revue Neuron le 19 juillet 2017.