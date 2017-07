Des électrons pour sonder les modes vibrationnels d'une molécule

a) Le courant tunnel (points blanc) agit comme une source d'excitation ponctuelle d'un spectre de fluorescence de raie d'une molécule. (b) Cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de...)

En savoir plus

Pour plus d'information voir:

Contact chercheur:

Informations complémentaires:

Des physiciens ont réussi à cartographier l'empreinte des modes vibrationnelles à l'échelle atomique d'une molécule unique grâce à l'utilisation d'une pointe STM. Ces travaux de recherche constituent un pas décisif vers une spectroscopie des modes vibrationels à l'échelle subnanométrique.Depuis l'avènement des lasers, les chercheurs sondent laen recherchant toujours plus de sensibilité et de résolution. De nombreuses techniques de spectroscopie basées sur la détection deinduite par excitation lumineuse se sont développées auet à mesure de l'avancée des technologies. Il est aujourd'hui facile d'obtenir l'empreinte des modes vibrationnels grâce à des spectroscopies type Raman et ses dérivés. Cependant, ces spectroscopies sont limitées par la résolution spatiale. Plus récemment ce sont développés les techniques depermettant de venir sonder la matière à l'aide d'électrons émis d'une fine pointe métallique. Des physiciens de l'deetdesde Strasbourg (IPCMS, CNRS/Univ. Strasbourg) ont réussi à combiner la résolution spatiale subatomique du STM avec une mesure spectrométrique des modes vibrationnels d'uneunique. Ils ont pu distinguer des variations du spectre de raies en fonction de la sous-partie de la molécule sondée. En d'autres termes, l'empreinte spectrale change en fonction du groupement d'considéré. Ces travaux ont été publiés dans Physical Review Letters.Pour cela, ils ont utilisé un, un instrument qui se compose d'une pointe effilée qui sert deet qui balaye ligne après ligne uneafin d'en déterminer sa topographie à l'échelle atomique. L'excitation de la molécule est induite par l'de l'des électrons et la molécule se désexcite en émettant de la fluorescence mesurée par unde haute sensibilité. Compte-tenu de la faiblesse des signaux, les chercheurs travaillent sous ultra-vide et àde l'. Les variations du spectreen fonction dufin de la pointe par rapport à la molécule sont enregistrées permettant de tracer une carte des spectres en fonction dud'excitation sur la molécule. L'intensité des raies présente des variations selon la zone de la molécule sondée, et selon l'origine de la raie considérée. En effet, chaque raie correspond à un mode de vibration de la molécule bien déterminé. L'étude montre que les raies associées à des modes de même symétrie présentent des dépendances spatiales identiques. L'étape ultime de ce travail consiste en la réalisation de cartes montrant la variation spatiale de l'intensité d'émission de différentes raies (cf. figure).L'interprétation fine des structures observées aude ces cartes nécessitera la mise en place de nouveaux modèles théoriques. Cette expérience ouvre la voie à une nouvelle forme de nano-spectroscopie optique permettant de voir directement au cœur des molécules, un concept nouveau qui bouscule notre compréhension de ce qu'est le spectre de fluorescence d'une molécule.B. Doppagne, M. C. Chong, E. Lorchat, S. Berciaud, M. Romeo, H. Bulou, AL. Boeglin, F. Scheurer et G. SchullPhysical Review Letters (2017), doi:10.1103/PhysRevLett.118.127401Guillaume Schull, chargé de Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg (IPCMS, CNRS/Univ. Strasbourg)