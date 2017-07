Etat des nappes d'eau souterraine au 1er juillet 2017

Résumé de la situation

situation (En géographie, la situation est un concept spatial permettant la localisation relative d'un espace par rapport à son environnement proche ou non. Il...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de quantités : elle exprime la grandeur qu'auraient chacun des membres de l'ensemble...)

sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

Bassin parisien (Le Bassin parisien est, au sens restreint, un bassin versant de la Seine qui entoure Paris. Au sens large, c'est une région géologique...)

territoire (La notion de territoire a pris une importance croissante en géographie et notamment en géographie humaine et politique, même si ce concept est utilisé par d'autres sciences humaines. Dans le dictionnaire de...)

vallée (Une vallée est une dépression géographique généralement de forme allongée et façonnée dans le relief par un cours...)

Rhône (Le Rhône est un fleuve d'Europe. Long de 812 kilomètres, il prend sa source, dans le glacier du Rhône, à Gletsch, en Suisse, à l'extrémité est du canton du...)

Tendance d'évolution du niveau des nappes

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

bascule (Une bascule ou un basculeur est un circuit intégré logique doté d'une sortie et d'une ou plusieurs entrées. La sortie peut être au niveau logique 0 ou 1. Les changements d'état de la sortie...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas...)

inverse (En mathématiques, l'inverse d'un élément x d'un ensemble muni d'une loi de composition interne · notée multiplicativement, est un élément y...)

Nord-Est (Le nord-est est la direction à mi-chemin entre les points cardinaux nord et est. Le nord-est est opposé au sud-ouest.)

Nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

Corse (La Corse (Corsica en corse) est une île de la mer Méditerranée et une région française, ayant toutefois un statut spécial (officiellement « collectivité...)

automne (L'automne est l'une des quatre saisons des zones tempérées. Elle se place entre l'été et l'hiver.)

hiver (L'hiver est une des quatre saisons des zones tempérées.)

printemps (Le printemps (du latin primus, premier, et tempus, temps, cette saison marquant autrefois le début de l'année) est l'une des quatre saisons des zones tempérées,...)

végétation (La végétation est l'ensemble des plantes (la flore) sauvages ou cultivées qui poussent sur une surface donnée de sol, ou dans un milieu aquatique. On parle aussi de "couverture végétale".)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les...)

Le niveau des nappes au 1er juillet 2017 est hétérogène d'une région à l'autre.Les deux tiers des nappes (74%) affichent un niveau modérément bas à très bas. Cette, assez dégradée, est la conséquence du déficit de recharge hivernale de cette. Seuls quelques rares secteurs présentent des niveauxde lacomme auduet sur le secteur de Nîmes et Montpellier. Le reste duprésente des niveaux modérément bas voire bas. Laduau sud de Lyon présente des niveaux très bas.La tendance d'évolution du niveau des nappes traduit désormais une situation de basses eaux avec plus des trois quarts des points (87%) orientés à la baisse. Le phénomène s'est fortement accéléré au cours des derniers. Seuls 4% des points sont en hausse alors qu'ils étaient encore à 24% au 1er juin. Lede points stables (9%) est également très faible pour la période. Cette situation n'est pas totalement inhabituelle pour la période estivale mais elle estde même précoce. La période deentre hautes et basses eaux semble dépassée.La situation des nappes au 1er juillet 2017 traduit la période estivale de basses eaux.Pour ce mois de juin 2017, les cumuls de précipitations ont été très disparates sur notre. Les passages perturbés, le plus souvent orageux, se sont produits essentiellement en début et en fin de mois. Le cumul de précipitations a atteint 1,5 fois à 2,5 fois – localement – la normale, du sud de la Mayenne à l'Indre-et-Loire, sur le sud de la région parisienne et surtout sur la Nouvelle-Aquitaine, les Pyrénées-Orientales, le Cantal et la Haute-Loire. À l', les régions de l'Est de la Normandie, dude la Bourgogne-Franche-Comté au Haut-Rhin, le centre de l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Allier, l'Occitanie et le sud de la Bretagne ont enregistré localement un déficit de 25 à 60 %. Sur leet le Pas-de-Calais, il a même atteint 40 à 80 %, voire localement plus sur la région PACA et la. En moyenne sur le mois et sur la France, la pluviométrie est proche de la normale.L'évolution du niveau des nappes traduit une situation précoce de basses eaux en période estivale. Le déficit pluviométrique enregistré ces derniers mois sur une grande partie du territoire explique un taux de recharge déficitaire. Les premières pluies d'qui avaient commencé à engendrer un premier épisode de recharge n'ont pas perduré et la situation ne s'est pas améliorée au cours de l'. Au cours du, les pluies ont été bénéfiques pour lamais peu efficace pour assurer une recharge des nappes.Le nombre de points en baisse (87%) a beaucoup augmenté au cours des deux derniers mois (59% fin avril 2017) et le nombre de points en hausse (4%) est désormais très réduit (il était de 24% fin avril 2017).Sur l'du territoire, les niveaux des nappes se situent autour de la moyenne voire plus hauts pour seulement 26% des points suivis, ils sont modérément bas à très bas pour les 74% restants.Les pluies de la période novembre à avril qui, habituellement, permettent la recharge hivernale n'ont assuré que partiellement leur rôle de remplissage des nappes cette année.Les niveaux des nappes fin juin 2017 sont en baisse pour 87% d'entre eux, stables pour 9% et en hausse pour les 4% restant.En ce début de période estivale, un grand nombre de réservoirs (74%) affichent des niveaux modérément bas à très bas.Dans le détail, concernant les niveaux, on note que 1% sont hauts ou très hauts, 7% modérément hauts, 18% autour de la moyenne, 31% modérément bas, 27% bas et 16% très bas.Pour la plus grande partie du territoire, les niveaux des nappes sont inférieurs à la normale. Seuls deux secteurs présentent des niveaux moins déficitaires.Parmi les nappes qui présentent les situations les plus favorables en période de basses eaux, dite période estivale, avec des niveaux autour de la moyenne, on ne peut citer que:- Les aquifères karstiques des régions de Nîmes et Montpellier dont les niveaux sont toujours orientés à la baisse mais qui se situent encore globalement autour de la moyenne dans unde pluies proche de la normale pour ce mois de juin.- La nappe des calcaires de Beauce au sud du Bassin parisien dont les niveaux, désormais en baisse, sont globalement autour des valeurs moyennes.De nombreux secteurs présentent des situations moins favorables, avec des niveaux bas voire très bas par rapport aux moyennes, on peut citer par exemple:- La nappe de la craie champenoise dont les points sont orientés à la baisse et qui présentent, pour un grand nombre d'entre eux, des niveaux bas.- Toutes les nappes du bassin Adour-Garonne qui présentent des niveaux plus bas que la moyenne à cause d'une recharge hivernale réduite. Les niveaux sont globalement tous orientés à la baisse.- Les aquifères de la vallée du Rhône, en aval de Lyon, qui présentent des niveaux orientés à la baisse et qui, dans leur grande majorité, sont bas voire très bas, en conséquence de la recharge hivernale déficitaire.- La nappe des calcaires jurassiques de Lorraine dont tous les niveaux sont globalement bas et désormais orientés à la baisse.Pour plus d'information voir: