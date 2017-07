Début des travaux de l'expérience mondiale sur les neutrinos

La construction d'une nouvelle infrastructure souterraine de physique fondamentale à l'échelle internationale vient de débuter. Cette installation utilisera le savoir-faire du CERN pour étudier les propriétés des neutrinos, particules fondamentales insaisissables dont le comportement reste encore mystérieux. La caverne souterraine en question, située à 1 500 m sous, fait partie de l'installationlongue distance (- LBNF), centre deinternational situé aux États-Unis, qui hébergera à terme quatre gigantesques détecteurs de neutrinos. Au CERN, des scientifiques construisent actuellement des prototypes de ces détecteurs et testent de nouvelles technologies qui permettront d'améliorer notre représentation de ces mystérieux nomades du cosmos.a déclaré la Directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti.Les neutrinos font partie des particules fondamentales les plus abondantes de l', mais on sait peu de choses sur elles car elles interagissent rarement avec laordinaire. De précédentes recherches ont montré que les neutrinos se comportent différemment des autres particules, ce qui laisse espérer aux scientifiques qu'ils pourraient être lade nombreuses questions sur l'origine et l'évolution du cosmos.a expliqué Filippo Resnati,au CERN auprès de la plateforme neutrino.Les neutrinos peuvent traverser des milliers dede roches et de poussières avant de heurter unterrestre. Si cette particularité rend leur détection extrêmement difficile, elle est aussi à la base de l'expérience DUNEqui sera la première locataire de la caverne de l'installation LBNF. Lorsque les neutrinos voyagent, leurs propriétés changent - un phénomène encore mal connu. L'expérience DUNE auprès de l'installation LBNF capturera et mesurera les neutrinos créés par un puissant faisceau de protons envoyé depuis le Fermilab, près dedans l'Illinois, avant et après leurde 1 300 kilomètres sous terre jusqu'au Laboratoire de Stanford, à Lead, dans le Dakota du. La plateforme neutrino du CERN accueille une communauté internationale de chercheurs qui conçoivent et construisent des prototypes pour les détecteurs longue distance de DUNE.a indiqué Marzio Nessi, responsable de la plateforme neutrino du CERN.Les prototypes du CERN affinent une technologie de détection conçue à l'origine par Carlo Rubbia,et ancien Directeur général du CERN. Des panneaux quadrillés bardés de fils délicats et dede photons enregistrent les signaux électriques et degénérés par les neutrinos lorsqu'ils percutent des atomes d'argon. Les informations ainsi obtenues permettent aux physiciens d'effectuer unede la position des neutrinos et de mesurer leurs propriétés. Dans l'un des prototypes, ces panneaux seront plongés dans de l'argon liquide. L'autre prototype servira à tester une nouvelle technologie qui utilise des multiplicateurs d'électrons suspendus dans de lad'argon.En plus de construire et de tester les prototypes de détecteurs pour le projet LBNF/DUNE, le CERN servira de pôle européen pour les physiciens des neutrinos travaillant sur des recherches basées aux États-Unis ou ailleurs dans le. Le CERN a une riche histoire de recherche sur les neutrinos et a contribué à des découvertes, comme l'directe de la transformation d'un type de neutrinos à un autre faite par l'expérience OPERA au laboratoire du Gran Sasso en Italie. Avec son installation à faisceaux d'essai, le CERN fournit également aux scientifiques de DUNE l'infrastructure dont ils ontpour construire et tester leurs détecteurs. En participant activement à la conception finale des détecteurs de DUNE et en construisant l'infrastructure de, le CERN s'associe pour la première fois à des projets situés aux États-Unis.a noté Filippo Resnati.