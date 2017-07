Un bras robotique imprimé en 3D en phase avec son environnement



© projet DeCoRo

Au-delà de leur utilisation traditionnelle dans l'industrie, les robots sont de plus en plus prisés pour leur formidable potentiel pour la société. Une initiative de l'UE a étudié l'développemental enréel d'unhumanoïde pour des tâches quotidiennes de manipulation.LeDECORO (Developmental context-driven robot learning), financé par l'UE, s'est intéressé à l'apprentissage développemental par ledes robots, une étape cruciale pour exploiterle potentiel des robots afin qu'ils améliorent nos conditions deDECORO a entrepris de mieux comprendre les relations entre "l'état" utilisé dans un algorithme d'apprentissage, la manière d'agir du robot et le contexte sensoriel de ce dernier.L'équipe de DECORO a commencé par créer unepermettant d'explorer l'apprentissage en temps réel dans des contextes comportant de nombreuses. Lorsque l'on permet au robot de prendre en compte uneplus élevée de stimuli sensoriels, il est mieux à même de surmonter lesensoriel et de l'ignorer quand il faut réaliser des tâches similaires. Cette constatation est très importante.Les scientifiques ont ensuite développé en open source un bras robotique imprimé en 3D, capable d'interagir physiquement avec son, tout en développant ses compétences sensorimotrices. Le bras combine des composants structurels pouvant être imprimés avec des imprimantes 3D d'entrée de gamme et des tendons en caoutchouc, pour constituer une configuration agoniste-antagoniste. Cette technique assure une reproduction aisée, une bonne solidité même en cas d'impacts rapides, un cycle de réparation de quelquesen cas de bris d'une pièce, ainsi que des caractéristiques de rigidité et d'amortissement lorsque cela s'avère nécessaire. Le bras est capable de résister à des impacts et à uned'objets non modélisés, grâce à l'utilisation d'actionneurs de rigidité passiveLe bras robotique utilise des modèles internes simples qui mettent en relation lades muscles avec les angles et la rigidité de l'articulation. L'apprentissage de ces modèles se fait par le biais d'une procédure d'auto-étalonnage. Ils sont utilisés pour réaliser des mouvements rapides et ciblés, ainsi que pour la détection des collisions. Ce bras peut réduire les oscillations typiques de l'extrémité, tout en se déplaçant rapidement grâce à l'utilisationde la co-contraction pendant la réalisation des mouvements.Les partenaires du projet ont commencé à exploiter le bras robotique afin de développer des comportements adaptés au contexte.Utilisant duet du matériel open source, le bras souple et robuste de DECORO est capable de répondre de façon unique à son environnement. Il est reproduit dans de nombreuses universités duentier. Une autre voie deconsiste à lui trouver des missions dans l'agriculture, ce qui est l'objectif de la PME Fieldwordk Robotics Ltd, créée au Royaume-Uni.Pour plus d'information voir: