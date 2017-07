MASCARA ouvre grand ses yeux pour la première fois au Chili

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

hémisphère sud (L'hémisphère sud ou hémisphère austral est la moitié du globe terrestre qui s'étend entre l'équateur et le pôle Sud. En astronomie, ce terme désigne la partie...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure du temps. ...)

nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

île (Une île est une étendue de terre entourée d'eau, que cette eau soit celle d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une mer. Son étymologie latine, insula, a donné l'adjectif « insulaire » ; on dit aussi...)

archipel (Un archipel est un ensemble d'îles relativement proches les unes des autres. La proximité se double le plus souvent d'une origine géologique commune.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud, provenant du transfert de...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré...)

sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de...)

fiabilité (Un système est fiable lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle spécifiée dans...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

logiciel (En informatique, un logiciel est un ensemble d'informations relatives à des traitements effectués automatiquement par un appareil informatique. Y sont inclus les instructions de traitement,...)

stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la famille des Caryophyllaceae. Il comprend près de 90 espèces...)

planétaire (Un planétaire désigne un ensemble mécanique mobile, figurant le système solaire (le Soleil et ses planètes) en tout ou partie. Généralement les astres représentés sont...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de révolution.)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière...)

période orbitale (En astronomie, la période orbitale désigne la durée mise par un astre (étoile, planète, astéroïde) pour effectuer une orbite complète. Par exemple, la Terre a une période orbitale de...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

vitesse (On distingue :)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La fabrication se...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

La station MASCARA (Caméra Plein-Ciel et Multi-Site) installée à l'Observatoire de La Silla de l'ESO au Chili vient de capter sa toute première lumière. Ce nouvel instrument dédié à la recherche d'exoplanètes en transit devant leur étoile de brillance élevée contribuera à la création d'un catalogue de cibles destinées à faire l'd'observations ultérieures.En juin 2016, l'ESO a conclu un accord avec l'de Leiden visant à installer une station MASCARA à l'Observatoire de La Silla de l'ESO au Chili, où les conditions d'dude l'sont excellentes. Cette station effectue dès à présent - et avec succès - ses premiers tests.La station MASCARA au Chili est laà entrer en opération ; la première station est implantée dans l'hémisphère, à l'Observatoire Roque de los Muchachos, sur l'de La Palma dans l'des Canaries. Chaque station se compose d'une batterie de caméras confinées dans une enceinte àcontrôlée. Leur objectif est de scruter la quasi-totalité du ciel visible depuis leur site d'"Afin de couvrir la totalité du ciel, les stations doivent être implantées dans les hémisphères nord et" précise Ignas Snellen de l'Université de Leiden et porteur duMASCARA. "Grâce à la mise en place de la seconde station à La Silla, nous sommes désormais en mesure d'observer toutes les étoiles (ou presque) qui constellent le ciel".Conçu par l'Université de Leiden aux Pays-Bas, MASCARA est und'exoplanètes. Sa forme compacte et sa conception à moindre coût masquent son caractère novateur, sa flexibilité et sa grande. Doté de cinq caméras numériques dont les composants sont de série, le petit chasseur d'exoplanètes effectue des mesures répétées de lade milliers d'étoiles et détecte, au moyen d'un, la faible diminution de brillanceconsécutive à un transitCette méthode de détection des exoplanètes a été baptisée photométrie des transits. Elle permet de déterminer, de manière directe, la taille ainsi que l'de la. Dans le cas des systèmes de luminosité élevée, l'planétaire peut également être caractérisée grâce à des observations plus poussées effectuées au moyen de grands télescopes tel le VLT (Very Large Telescope) de l'ESO.Le principal objectif de MASCARA est de détecter la présence d'exoplanètesd'étoiles parmi les plus brillantes du ciel, ne faisant l'objet d'aucune étude depuis le sol ou l'espace. Les "Jupiters chauds" figurent parmi les cibles privilégiées de MASCARA - il s'agit de planètes devoisines de celle de Jupiter mais qui orbitent à très grande proximité de leurhôte, ce qui leur confère une température deélevée et unede quelquesseulement. Parce qu'ils exercent une influence gravitationnelle non négligeable sur leurs étoiles hôtes, des dizaines de Jupiters chauds ont été découverts au moyen de la méthode basée sur laradiale."Peu d'informations peuvent encore être extraites des exoplanètes découvertes grâce à la méthode des vitesses radiales. L'adoption de techniques d'directe nettement plus élaborées constitue un pré-requis indispensable en effet pour séparer la lueur émanant de ces vieilles planètes froides de l'intenseémise par leurs étoiles hôtes", précise Ignas Snellen. "Au contraire, les planètes qui transitent devant leurs étoiles hôtes peuvent être facilement caractérisées."MASCARA dispose également de la capacité à détecter des super-Terres et des planètes de la taille de celle de Neptune. Le projet vise à constituer un catalogue de cibles parmi les étoiles proches les plus brillantes. Les exoplanètes détectées - leurs atmosphères notamment - feront l'objet d'observations ultérieures.