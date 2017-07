La turbulence des noyaux planétaires excitée par les marées

Gauche: simulation d'une parcelle cubique située au sein du noyau liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.) planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en...) ondes (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière.) turbulence (La turbulence désigne l'état d'un fluide, liquide ou gaz, dans lequel la vitesse présente en tout point un caractère tourbillonnaire : tourbillons dont la taille, la localisation...) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:) verticale (La verticale est une droite parallèle à la direction de la pesanteur, donnée notamment par le fil à plomb.) grande échelle (La grande échelle, aussi appelée échelle aérienne ou auto échelle, est un véhicule utilisé par les sapeurs-pompiers, et qui emporte une échelle escamotable de grande hauteur....)

© Thomas Le Reun / Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre (IRPHE, CNRS/Aix Marseille Université/Centrale Marseille)

Véritables boucliers contre les particules à hautes énergies, les champs magnétiques des planètes sont produits par des mouvements de fer dans leur noyau liquide. Le modèle dominant pour expliquer ce système s'accorde cependant mal avec les plus petits astres. Des chercheurs de l'desur les phénomènes hors équilibre (IRPHE, CNRS/Aix Marseille Université/Centrale Marseille) et de l'de Leeds proposent un nouveau modèle, dans lequel l'des noyaux liquides serait due aux marées produites par les interactions gravitationnelles entre les astres. Au lieu de grands tourbillons turbulents defondu loin sous la, les mouvements du noyau seraient dus à unede nombreuses agitations ondulatoires. Ces travaux sont publiés dansle 21 juillet 2017.Les scientifiques s'accordent à dire que la formation et le maintien des champs magnétiques résultent d'écoulements de fer dans le noyau liquide. Les discussions se compliquent quand il s'agit de déterminer ce qui permet à ces masses colossales de se mouvoir. Le modèle dominant se base sur le lent refroidissement des astres, qui entraîne une, qui crée à son tour de grands tourbillons de fer fondu parallèles à l'axe de rotation du corps céleste. Or, les petites planètes et les lunes se refroidissent trop vite pour qu'unpuisse encore s'y maintenir par convection, plusieurs milliards d'années après leur formation. Des chercheurs de l'IRPHE (CNRS/Aix Marseille Université/Centrale Marseille) et de l'université de Leeds ont donc présenté un modèle alternatif où ce sont les interactions gravitationnelles entre les astres qui agitent le noyau.Les marées, produites par ces interactions gravitationnelles, déforment en effet le noyau périodiquement et amplifient les mouvements ondulatoires naturellement présents dans le fer liquide en rotation. Ce phénomène finit par produire un écoulement, dont la nature n'est pas encore bien comprise. Afin de l'étudier, les chercheurs ont utilisé un modèled'une petite parcelle d'un noyau, plutôt qu'une simulation du noyau dans son, qui serait bien trop gourmande ende calcul. Cette approche permet de caractériser finement les mouvements créés dans les régimes géophysiques extrêmes,en gardant les ingrédients physiques essentiels. Les chercheurs ont ainsi montré que la turbulence résulte d'une superposition d'un très grandde mouvements ondulatoires qui échangent entre eux en permanence de l'. Cet état particulier, appelé turbulence d'ondes, peut être vu comme un analogue en troisdu mouvement de la surface de la, loin des côtes.Ces travaux ouvrent la voie à de nouveaux modèles permettant de mieux comprendre et prédire les propriétés du champ magnétique des astres. Ce modèle de marées s'appliquerait à tous les corps en, suffisamment déformés par les étoiles, planètes ou lunes voisines.