La mélatonine maternelle est un horoscope endocrinien



Figure: La production de mélatonine par la glande pinéale est plus importante en hiver (L'hiver est une des quatre saisons des zones tempérées.) traverse (Une traverse est un élément fondamental de la voie ferrée. C'est une pièce posée en travers de la voie, sous les rails, pour en maintenir l'écartement et l'inclinaison,...) gestation (La gestation est un état fonctionnel particulier propre à la femelle de vivipare qui porte son ou ses petits dans son utérus, entre la nidation de l'œuf et la parturition (mise-bas ou...) hormone (Une hormone est un messager chimique véhiculé par le système circulatoire qui agit à distance de son site de production par fixation sur des récepteurs spécifiques.)

la reproduction (La Reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement est un ouvrage de sociologie co-écrit par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron paru en 1970 aux éditions de Minuit.)

sommeil (Le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience (mais sans perte de la réception sensitive) du monde extérieur, accompagnée d'une diminution progressive du tonus musculaire, survenant à intervalles...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au...)

régule (Les régules sont des alliages d'étain ou de plomb et d'antimoine.)

métabolisme (Le métabolisme est l'ensemble des transformations moléculaires et énergétiques qui se déroulent de manière ininterrompue dans la cellule ou...)

régulation (Le terme de régulation renvoie dans son sens concret à une discipline technique, qui se rattache au plan scientifique à l'automatique.)

accélération (L'accélération désigne couramment une augmentation de la vitesse ; en physique, plus précisément en cinématique, l'accélération est une grandeur vectorielle qui indique la...)

calendrier (Un calendrier est un système de repérage des dates en fonction du temps. Ces systèmes ont été inventés par les hommes pour mesurer, diviser et organiser le temps...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en cabinet pendant une durée variable selon le "Diplôme d'études...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Université de Strasbourg (L’université de Strasbourg (UDS) est une université française située à Strasbourg en Alsace. Son origine remonte à la création du gymnase Jean-Sturm en 1538, devenu université royale en 1621....)

Pour plus d'information voir:

Contacts chercheurs:

Neurosciences (Les neurosciences correspondent à l'ensemble de toutes les disciplines biologiques et médicales qui étudient tous les aspects, tant normaux que pathologiques, des neurones et du système...)

rue (La rue est un espace de circulation dans la ville qui dessert les logements et les lieux d'activité économique. Elle met en relation et structure les différents quartiers, s'inscrivant de ce fait dans un réseau de voies à...)

Blaise Pascal (Blaise Pascal (19 juin 1623, Clermont (Auvergne) - 19 août 1662, Paris) est un mathématicien et physicien, philosophe, moraliste et théologien français.)

La mélatonine, une hormone dont la production nocturne varie pendant l'année, synchronise les fonctions biologiques avec les saisons chez l'adulte. L'équipe de Valérie Simonneaux à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives, montre comment les changements saisonniers de la mélatonine maternelle, connue pour traverser la barrière placentaire, agit sur la production d'hormones thyroïdiennes dans l'hypothalamus des foetus de rongeurs pour programmer leur développement futur. Cette étude a été publiée le 17 juillet 2017 dans la revueLa mélatonine est une hormone des saisons car sa production nocturne est d'autant plus importante que les nuits sont longues (en hiver). Son rôle dans la synchronisation saisonnière des fonctions biologiques comme, la prise alimentaire ou leest bien établi chez les adultes. L'équipe de Valérie Simonneaux, en collaboration avec David Hazlerigg à l'de Tromso (Norvège), a étudié les mécanismes par lesquels la mélatonine maternelle affecte également le développement foetal et ceci différemment selon les saisons.Avant la naissance, les foetus ne produisent pas de mélatonine mais ont déjà des récepteurs fonctionnels qui peuvent être activés par la mélatonine maternelle capable de traverser la barrière placentaire. La mélatonine maternelledifféremment le développement métabolique et reproducteur de petits hamsters sibériens selon que la période de gestation et de lactation de leurs mères s'est déroulée en photopériode courte (hivernale) ou en photopériode longue (estivale). Les chercheurs ont montré que la mélatonine maternelle agit sur l'hypophyse du foetus en développement pour contrôler, via la production de thyréostimuline (TSH), l'expression d'enzymes impliquées dans ledes hormones thyroïdiennes et localisées dans des cellules gliales spécialisées, les tanycytes de l'hypothalamus. Ainsi à la naissance, les petits issus de mères gestantes en photopériode courte ont une production d'hormones thyroïdiennes hypothalamiques inférieure à celle des petits issus de mères gestantes en photopériode longue.Cettedifférentielle par la mélatonine maternelle programme la sensibilité des tanycytes à la TSH après la naissance. En effet, lorsque les hamsters sont ensuite élevés en conditions environnementales similaires, les jeunes issus de mères gestantes en photopériode courte ont une sensibilité des tanycytes à la TSH augmentée qui se traduit par une production accrue d'hormones thyroïdiennes localement dans l'hypothalamus. Cette hyperthyroïdie locale est associée à unedu développement des systèmes métabolique et reproducteur des petits nés en photopériode courte.Les résultats de cette étude décrivent une nouvelle voie transplacentaire codant unqui programme le développement des fonctions cérébrales.Cette étude a bénéficié d'un co-financement duet de l'Maternal photoperiod programs hypothalamic thyroid status via the fetal pituitary gland.Cristina Sáenz de Miera, Béatrice Bothorel, Catherine Jaeger, Valérie Simonneaux, and David HazleriggPNAS 2017 ; published ahead of print July 17, 2017, doi:10.1073/pnas.1702943114Valérie SimonneauxNeurobiologie des RythmesEquipe Mélatonine et Rythmes SaisonniersInstitut desCellulaires et IntégrativesCNRS UPR-3212 – Université de Strasbourg5,67084 Strasbourg