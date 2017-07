Un réchauffement mondial de +3°C ruinerait les efforts européens d'amélioration de la qualité de l'air

Nombre de jours estivaux par an (entre début juin et fin septembre) où le maximum journalier de la moyenne sur 8h est supérieur à 100 µg.m-3, valeur cible de l'Organisation mondiale de la santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

Rendues publiques lors de la COP 21 en décembre 2015, et avant le retrait tonitruant des États-Unis il y a quelques semaines, les contributions volontaires des États en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre permettraient de limiter le réchauffement à 3°C en 2050 par rapport aupréindustriel. Pour la première fois, une équipe associant des chercheurs de différents instituts français a quantifié l'impact de ces émissions et d'un réchauffement mondial de +3°C sur la qualité de l'en. Ils montrent que dans un tel scénario, l'amélioration de la qualité de l'air obtenue en Europe grâce aux efforts des dernières décennies serait annihilée par les conséquences du réchauffement.Depuis plusieurs décennies, la qualité de l'air s'améliore en Europe, grâce aux efforts deseuropéens pour limiter les émissions depolluants. Il est prévu que cet effort se poursuive, et les effets attendus auront des effets significatifs. Les réductions d'émissions européennes de précurseurs d'(oxydes d', composés organiques volatils) prévues pour 2050 par un scénario prenant en compte la législation courante ende qualité de l'air permettraient de diminuer la production photochimique de l'ozone à l'échelle de l'Europe. Mais le changement climatique, et les émissions polluantes qui l'accompagnent en dehors de l'Europe, limite les effets de ces mesures: l'augmentation de l'ozone estimée pour un climat +2°C (Figure b par rapport à Figure a) contrecarre l'effet de ces réductions. Un scénario avec une politique climatique moins contraignante, conduisant à un réchauffement global de 3 degrés, aurait quant à lui pour conséquence une dégradationde la qualité de l'air surtout dans lede l'Europe (Figure c, où ledeen été dépassant une valeur cible pourrait être supérieur à 100, alors qu'il ne devrait pas dépasser plus de 25 jours parcivile, selon l'mondiale de la santé).Ces résultats sont obtenus dans le cadre de l'action IMPACT3C, où des simulations numériques ont été réalisées à l'aide d'une cascade de modèles deatmosphérique et de climat. Des tests de sensibilité ont montré que cette augmentation était majoritairement pilotée par une augmentation des concentrations d'ozone à l'échelle globale dans les scénarios de changement climatique. Le scénario associé à un réchauffement de +3°C est en effet compatible à l'échelle globale avec un doublement des concentrations mondiales de, un gaz àpuissant et un précurseur de l'ozone, à l'échelle mondiale d'ici à la fin du. L'étude montre l'intérêt non seulement de poursuivre les réductions d'émissions de gaz polluants en Europe (Figure d), mais aussi d'amplifier les politiques climatiques. Une réduction des émissions mondiales de méthane aurait, par exemple, des effets bénéfiques pour la lutte contre leet contre lade l'air.