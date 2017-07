Les introns, des séquences pour protéger le génome

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le...)

génome (Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce codé dans son ADN (à l'exception de certains virus dont le génome est...)



Figure: Sur un gène sans intron (gauche), l'ARN messager synthétisé par l'ARN polymérase II peut prendre la place de l'un des brins de la double hélice (Hélice est issu d'un mot grec helix signifiant « spirale ». Un objet en forme d'hélice est dit hélicoïdal.) formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la hauteur perçue est haute et inversement. Chaque voyelle se...) génétique (La génétique (du grec genno γεννώ = donner naissance) est la science qui étudie l'hérédité et les...)

© Benoit Palancade

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les...)

régulation (Le terme de régulation renvoie dans son sens concret à une discipline technique, qui se rattache au plan scientifique à l'automatique.)

paradoxe (Un paradoxe est une proposition qui contient ou semble contenir une contradiction logique, ou un raisonnement qui, bien que sans faille apparente, aboutit à une absurdité, ou encore, une situation qui contredit l'intuition commune. Le paradoxe...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

Cancérologie (L'oncologie ou carcinologie ou cancérologie est la spécialité médicale d'étude, de diagnostic et de traitement des cancers. Un médecin qui pratique cette discipline est appelé...)

Institut Pasteur (L’Institut Pasteur est une fondation française privée à but non lucratif qui se consacre à l'étude de la biologie, des...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

levure (Une levure est un champignon unicellulaire apte à provoquer la fermentation des matières organiques animales ou végétales. Les levures...)

homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme ». Par distinction, l'homme prépubère est...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude...)

Parmi les nombreuses séquences d'ADN non codant que comportent les génomes, les "introns" sont des portions de gènes copiées dans l'ARN, puis éliminées, sans fonction apparente dans de multiples situations. Des chercheurs de l'Jacques Monodrévèlent les mécanismes par lesquels ces séquences s'opposent à la formation d'hybrides ARN-ADN, ou "R-loops", des structures génotoxiques qui mettent en péril la stabilité du. Cette étude a été publiée le 27 juillet 2017 dans la revueLes progrès considérables dans le déchiffrage du contenu des génomes au cours des deux dernières décennies ont notamment permis de révéler l'existence de multiples séquences d'ADN non codant, aux rôles souvent mystérieux. Parmi elles, les "introns" sont des portions de gènes transcrites dans l'ARN, puis éliminées par un processus appelé épissage, et donc absentes de l'ARN mature. A la suite de leur identification dans les années 1970, la communautéa cherché à déterminer les fonctions de ces séquences, présentes dans la majorité des gènes chez la plupart des espèces formées de cellules comportant un noyau (ou eucaryotes). Cependant, si les introns peuvent contribuer à différents aspects de lade l'expression génétique, leur présence ne semble pas requise dans de nombreuses situations où ils ont pourtant été conservés par l'évolution.C'est sur ceque s'est penchée une équipe internationale menée par Benoit Palancade à l'Institut Jacques Monod et impliquant des chercheurs de l'de Lisbonne (Portugal), du Centre de Recherches ende Marseille, et de l'(Paris). Leurs travaux révèlent que la présence d'introns dans les génomes eucaryotes les protège de l'instabilité génétique. La synthèse des ARN, indispensable au fonctionnement cellulaire, peut en effet s'avérer délétère pour la stabilité du génome, notamment par la formation d'hybrides ARN-ADN, ou "R-loops", dont la présence entraine l'apparition de dommages dans le matériel génétique ().Dans cette étude, les chercheurs ontd'abord tiré parti degénomiques pour analyser la présence de R-loops et de dommages à l'ADN dans les gènes de deux espèces évolutivement distantes, laet l', et montré que ces lésions génétiques s'accumulent préférentiellement sur les gènes dépourvus d'introns. Les chercheurs ont ensuite directement modifié le contenu en introns de gènes modèles afin d'évaluer les conséquences sur la stabilité génétique. Ainsi, ils ont pu établir que l'élimination d'introns naturels entraine une accumulation de R-loops sur les gènes affectés, alors que l'insertion d'introns dans des gènes n'en comprenant pas naturellement atténue la formation de ces structures ainsi que des dommages à l'ADN associés.Comment la présence de ces séquences non codantes s'oppose-t-elle à l'hybridation de l'ARN sur son ADN matrice et diminue ainsi l'incidence de ces structures génotoxiques ? Les chercheurs ont notamment exploré la possibilité que le recrutement sur les introns des facteurs impliqués dans leur épissage puisse directement s'opposer à la formation des R-loops. En insérant en place d'un intron différentes séquences capables de s'épisser et/ou de s'associer à des protéines, ils ont ainsi pu démontrer que c'est la liaison de protéines sur l'ARN qui s'oppose de manière critique à la formation des hybrides ARN-ADN (). L'de ces travaux permet donc d'attribuer une nouvelle fonction aux introns dans la protection contre ces structures délétères, et améliore ainsi notre connaissance des mécanismes universels qui permettent de coordonner l'expression des gènes avec le maintien de la stabilité du génome.