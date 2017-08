VIRGO rejoint LIGO pour une prise de données commune lors du "Run d'Observation 2" (O2)

Vue aérienne des installations VIRGO © Nicola-Baldocchi

La collaboration VIRGO, dont l'IN2P3 est un acteur important, a rejoint ce mardi 1er août LIGO pour une prise de données commune lors du "Run d'Observation 2" (O2). Le détecteur européen prend maintenant des données en même temps que les deux détecteursen fonctionnement aux Etats-Unis. Cette avancée majeure pour la collaboration VIRGO est l'aboutissement d'un programme desur plusieurs années dont le but principal était d'améliorer de manière importante la sensibilité de l'instrument."Les derniersont été consacrés à la mise ende VIRGO qui s'est bien déroulé. Nous avons hâte de démarrer notre première prise deet de rejoindre LIGO à un moment aussi excitant pour notre discipline" a déclaré Jo van den Brand (Laboratoire Nikhef etVU à Amsterdam), le porte-parole de la collaboration VIRGO.Bien que la sensibilité duVIRGO soit pour l'moins bonne que celle des instruments LIGO, elle est suffisante pour confirmer une possible détection et permettrait alors de localiser avec une précision accrue la source desgravitationnelles dans le. La sensibilité actuelle de VIRGO dépasse largement la précédente sensibilité record, obtenue en 2011 avant le démontage du détecteur pour démarrer le programme d'améliorations. VIRGO est maintenant un instrumentneuf dont les différents éléments, nouveaux pour la plupart, ont été mis en service en moins d'un an durant lade démarrage. "Il aura fallu des années d'effort et d'innovation pour atteindre les objectifs ambitieux du programme d'amélioration de VIRGO. Je voudrais souligner le dévouement des membres de la collaboration VIRGO, des équipes d'EGO et des personnels impliqués dans nos laboratoires" a commenté Federico Ferrini, le directeur de l'Observatoire gravitationnel européen (EGO).La prise de données O2 a démarré le 30 novembre 2016 et se terminera le 25 août 2017. Elle a déjà permis la découverte d'une troisièmed'un système de deux trous noirs de, l'événement GW170104, enregistré le 4 janvier 2017 etpublic par LIGO et VIRGO le 1er juin dernier. Les analyses deconjointes sont en cours tandis que la prise de données continue, pour la première fois avec trois détecteurs degénération. David Shoemaker, du MIT et porte-parole de la Collaboration Scientifique LIGO: "Bien que les événements détectés jusqu'à présent avec des données LIGO nous aient déjà gâtés sur le plan scientifique, nous entrons véritablement dans un nouveau régime avec les observations simultanées de trois détecteurs. Les liens forts qui unissent VIRGO et LIGO nous permettront d'exploiter au mieux cette nouvelle configuration."Plus qu'un accomplissement, la prise de données en cours représente le début d'pour la Collaboration VIRGO. Après la fin de O2, le détecteur continuera à fonctionner pendant plusieurs semaines pour améliorer encore sa sensibilité et pour en apprendre plus sur les différents bruits de mesure qui la limitent actuellement. Ensuite, une nouvelle série de 1 mises àcommencera ; de nombreuses améliorations seront apportées à l'instrument, en particulier l'installation de "suspensions monolithiques". Les miroirs de VIRGO seront suspendus par desde(silice amorphe), à la fois fines et résistantes, qui remplaceront les fils métalliques actuels. Plus tard, au2018, le détecteur sera progressivement remis en route, avec pour objectif d'atteindre une sensibilité encore meilleure au moment où le "Run d'3" (O3) commencera – en. "Les prochains mois représenteront un défi excitant. Les améliorations prévues nous permettront de gagner encore en sensibilité mais rendront l'instrument plus complexe. Notre objectif est d'exploiter au mieux les technologies nouvelles qui seront installées sur le détecteur" a dit Alessio Rocchi (section INFN de Rome Tor Vergata), ende la mise en route et du fonctionnement du détecteur VIRGO."Aujourd'hui, pour la première fois nous avons unde trois détecteurs de seconde génération, capables de localiser la source d'und'ondes gravitationnelles. C'est une avancée majeure et le meilleur est à venir. La sensibilité des instruments va s'améliorer progressivement tandis que de nouveaux détecteurs vont rejoindre le réseau, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour l'étude multi-messagers de l'" conclut Giovanni Losurdo (section INFN de Pise) qui a été le chef du"VIRGO Avancé".La Collaboration VIRGO est composée de plus de 280 physiciens, ingénieurs et techniciens issus de 20 équipes deeuropéennes: six du Centre national de la(CNRS) en France ; huit de l'Instituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) en Italie ; deux des Pays-Bas dont le Laboratoire Nikhef ; le MTA Wigner RCP en Hongrie ; le groupe POLGRAW en Pologne ; l'Université de Valence en Espagne ; et EGO, le laboratoire d'accueil de l'expérience VIRGO, situé à Cascina près de Pise en Italie.