Des semi-conducteurs à deux visages

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide,...)

catalyse (La catalyse est l'action d'une substance appelée catalyseur sur une transformation chimique dans le but de modifier sa vitesse de réaction. Le catalyseur, qui est en général en quantité...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

champ électrique (Dans le cadre de l'électromagnétisme, le champ électrique est un objet physique qui permet de définir et éventuellement de mesurer en tout point de l'espace l'influence exercée à distance par des particules chargées électriquement.)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale....)

métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des cations et former des liaisons métalliques ainsi que des liaisons ioniques dans le cas des métaux...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

conductivité électrique (La conductivité électrique est l'aptitude d'un matériau à laisser les charges électriques se déplacer librement, autrement dit à permettre le passage du courant électrique.)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

irradiation (En physique nucléaire, l'irradiation désigne l'action d'exposer (volontairement ou accidentellement) un organisme, une substance, d'un corps à un flux de rayonnements ionisants : rayons alpha, bêta,...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière...)

semi-conducteur (Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d'un isolant, mais pour lequel la probabilité qu'un électron puisse contribuer à un courant électrique, quoique faible, est...)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments dipolaires dans les matériaux diélectriques ; En...)

dioxyde de titane (Le dioxyde de titane est une substance composée d'oxygène et de titane.)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de pressuriser les...)

Référence publication:

Garrigue (En botanique, la garrigue (de l'occitan garriga) désigne une formation végétale caractéristique des régions...)

Charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être transporté.)

Contact chercheur:

Des particules semi-conductrices "double-face", c'est désormais possible. Des chercheurs de l'Institut des sciences moléculaires (CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP), en collaboration avec des scientifiques de l'dede lacondensée de Bordeaux (CNRS) et deux équipes thaïlandaises (VISTEC à Rayong et Kasetsart University à Bangkok) viennent de mettre auun nouveau procédé permettant de synthétiser des particules semi-conductrices asymétriques. De tels objets bifonctionnels promettent des applications dans le domaine de la, et plus particulièrement la photolyse de l'. Résultats publiés dans la revue Angewandte Chemie.Connaissez-vous les particules de Janus ? Lorsque l'on applique unà unconducteur placé entre deux électrodes dans une solution – unpar exemple -, celui-ci se polarise, et acquiert des charges opposées à ses extrémités. Il peut alors subir des réactions d'oxydo-réduction, brisant la symétrie de la particule, laissant apparaître deux faces distinctes. On obtient alors une particule de Janus, en référence au Dieu romain à deux visages. Ce processus simple basé sur un concept d'électrochimie dite "sans fil", permet de synthétiser en grandeces particules de Janus. Problème: cette transformation nécessite en principe une bonnedes particules à modifier, raison pour laquelle, jusqu'à présent, les semi-conducteurs ne pouvaient pas être utilisés dans ce. Une solution vient d'être trouvée.En effet, les chercheurs de l'Institut des sciences moléculaires de Bordeaux ont soumis les particules semi-conductrices non seulement à unélectrique, mais également à uneUV. Le rôle de laest de venir exciter les électrons du, le rendant ainsi plus sensible au champ électrique. Laet par conséquent la dissymétrie de la particule peut alors s'opérer. L'expérience a été menée avec comme semi-conducteur, des particules de(TiO2) couramment utilisées pour fabriquer des cellules photovoltaïques, entre autres. Résultat: baignées dans une solution de sel métallique, soumises simultanément à un champ électrique et une irradiation, les particules se transforment et une double face apparaît - un côté métallique, et un autre côté ne montrant aucune modification.Ces nouvelles particules hybrides semi-conductrices s'intègrent dans un champ d'application très vaste, qui s'étend du domaine de la photocatalyse (traitement de l'eau, de l', antibactérien...) jusqu'aux produits cosmétiques.S. Tiewcharoen, C. Warakulwit, V. Lapeyre, P., L. Fourier, C. Elissalde, S. Buffière, P. Legros, M. Gayot, J. Limtrakul & A. KuhnAnisotropic Metal Deposition on TiO2 Particles by Electric Field InducedSeparationAngewandte Chemie 29 juin 2017Alexander Kuhn, Institut des sciences moléculaires - Bordeaux