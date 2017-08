Des scientifiques des universités de l'Alberta et McGill découvrent un lien entre le calcium et le cholestérol

Contacts chercheurs:

Ross Neitz, University of AlbertaNous savons déjà que le calcium est essentiel à la santé des os et des dents, mais une nouvelle étude révèle qu'il joue un rôle clé dans la régulation d'une autre substance importante pour la santé : leEn effet, des scientifiques des universités de l'Alberta et McGill ont mis auun lien direct entre le calcium et le cholestérol, découverte qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour l'Les chercheurs ont amorcé leurs travaux après que leur curiosité eut été piquée par un phénomène étonnant alors qu'ils étudiaient le rôle d'unele calcium. Ils ont remarqué une augmentation spectaculaire du taux de cholestérol sanguin chez lesnon porteuses de cette protéine. Forts de cette, Marek Michalak et Wen-An Wang, étudiante aux cycles supérieurs (Université de l'Alberta), ainsi que Luis Agellon (Université McGill) ont fait équipe avec le généticien Joohong Ahnn (Université d'Hanyang, Corée) et découvert que le lien physiologique entre le calcium et le cholestérol est également préservé chez le" Il existe un mécanisme intracellulaire qui détecte les déficits en cholestérol et déclenche la machine biologique qui permet d'en produire davantage ", explique Marek Michalak, éminent professeur au Département de biochimie de l'de l'Alberta. " Nous avons découvert qu'une carence en calcium peut empêcher cette machine de détecter le cholestérol. S'il y a perte de calcium, la machine synthétique croit qu'il n'y a plus de cholestérol et se met à en produire, et ce, même si le taux de cholestérol est déjà suffisamment élevé. "L'hypercholestérolémie est undecardiaque. " Les scientifiques étudient depuis longtemps les facteurs qui influent sur la cholestérolémie ", souligne Luis Agellon, professeur à l'École dehumaine de l'Université McGill. " La grande majorité des scientifiques croyaient que le cholestérol présidait lui-même à sa synthèse dans les cellules, mais nous avons découvert dans nos laboratoires que le calcium peut également réguler cette dernière. La découverte de ce lien pourrait ouvrir la voie à de nouvelles façons de réguler ledu cholestérol. "Les chercheurs estiment que leur découverte constitue une avancée importante qui pourrait mener à de nouvelles stratégies thérapeutiques, mais il leur reste encore beaucoup à faire. Ils cherchent maintenant à découvrir le facteur commun qui permet au calcium et au cholestérol de communiquer entre eux aude la cellule. Unede 456 000 $ sur quatre ans des Instituts deendu Canada leur permettra de poursuivre leurs travaux.Ces travaux ont été financés par les Instituts de recherche en santé du Canada (subventions MOP-15291, MOP?15415 et MOP-53050 octroyées à Marek Michalak; subventions MOP-15291 et MOP-86750 octroyées à Luis B. Agellon; et subvention MOP-69043 octroyée à Richard Lehner) ainsi que par le Programme de recherche ende la Fondation nationale de la recherche de la Corée (subvention no 2015R1D1A1A01059062 octroyée à Sun-Kyung Lee et subvention no 2015R1D1A1A01058179 octroyée à Joohong Ahnn). Les chercheurs ont obtenu des souches de C. elegans du CaenorhabditisCenter, lequel est financé par le Bureau du programme d'infrastructures de recherche des National Institutes of Health des États?(P40 OD010440).L'article " Loss of Calreticulin Uncovers a Critical Role for Calcium in Regulating Cellular Lipid Homeostasis ", par Wen-An Wang et coll., a été publié dans la revue Scientific Reports LauraOrganisation: Communications associate, Faculty of Medicine & Dentistry, University of AlbertaJustin DupuisOrganisation: Media Relations Office, université de McGill